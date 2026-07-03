Tel Aviv’den skandal iftira: Siyonist Saar, Bakan Fidan’ı soykırıma teşvikle suçladı
Türkiye paniği had safhaya ulaşan İsrail, provokatif hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Sözde Ermeni soykırımını tanıma girişiminin ardından bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "İsrail'e tolerans kalktı" sözlerini hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Fidan'ı skandal bir iddiayla 'soykırıma teşvik' ile suçladı.
İsrai Dışişleri Bakanı Gideon Saar, skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıması için harekete geçen Saar, bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi.
BAKAN FİDAN: "İSRAİL'E TOLERANS KALKTI"
Fidan, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada "İsrail, Yahudi soykırımı nedeniyle Avrupa'nın vicdanında bir yük gibiydi ve bunu da sonuna kadar sömürdü. Onun için İsrail'e karşı sonsuz tolerans vardı. Şimdi o toleransın kalktığını görüyoruz. (İsrail) Adamlar göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. Bu kadar istikrarsızlaştırıcı rolü oynamayı, eskiden bir iki basit medya hamlesiyle gizleyebiliyorlardı. Şimdi bunu gizleyemiyorlar da." ifadelerini kullanmıştı.
SİYONİST SAAR, FİDAN'I HEDEF ALDI
Siyonist Saar, Fidan'ı soykırıma teşvikle suçladı. Bakan Fidan'ın sözlerini çarpıtan Saar, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mide bulandırıcı sözleri, ders kitaplarına girecek nitelikte bir soykırıma teşviktir. Yahudi halkını 'katlanılamaz bir yük' olarak nitelendirip insandışılaştırmak, tarihin en kötü imha rejimlerinin kullandığı klasik ve korkunç bir dildir. Medeni dünya ve Türkiye'nin NATO müttefikleri, İsrail'in (haritadan) silinmesine yönelik bu açık çağrıyı kesin bir dille kınamalıdır."
İSRAİL'DEN SKANDAL HAMLE
ABD ile İran arasındaki anlaşma ve ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satmasına yönelik girişimlerin ardından Türkiye paniği had safhaya ulaşan İsrail, Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını resmi olarak tanınmasına yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.