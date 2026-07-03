Tel Aviv’den skandal iftira: Siyonist Saar, Bakan Fidan’ı soykırıma teşvikle suçladı

Bakan Fidan, Fotoğraflar: Takvim, AA, Reuters

BAKAN FİDAN: "İSRAİL'E TOLERANS KALKTI"

Fidan, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada "İsrail, Yahudi soykırımı nedeniyle Avrupa'nın vicdanında bir yük gibiydi ve bunu da sonuna kadar sömürdü. Onun için İsrail'e karşı sonsuz tolerans vardı. Şimdi o toleransın kalktığını görüyoruz. (İsrail) Adamlar göz göre göre katliam yapıyorlar. Göz göre göre her yerde istikrarsızlaştırıcı rol oynuyorlar. Bu kadar istikrarsızlaştırıcı rolü oynamayı, eskiden bir iki basit medya hamlesiyle gizleyebiliyorlardı. Şimdi bunu gizleyemiyorlar da." ifadelerini kullanmıştı.