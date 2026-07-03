İsrail'den Gazze’de 1000 günlük soykırım Batı Şeria’da yeni Nekbe planı

Batı Şeria'da İsrail terörü

ALIKOYDUKLARI FİLİSTİNLİLERİN ELLERİNDE OLDUĞUNU DA İNKAR EDİYORLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilere yönelik "zorla kaybetme" politikası izlediğini vurgulayan Ben Dror, İsrail'in Gazze'den alıkonulduğu ispat edilmiş Filistinli esirlerin dahi elinde olduğunu inkar ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"İsrail rejimi soykırımcı bir rejim. Bu da soykırımın bir parçası. Batı Şeria'da, Lübnan'da, İran'da, Suriye'de yaşananlar da öyle. İsrail rejiminin Batı Şeria'da Filistinlileri sürmeye çalışan, Filistinlileri öldüren başka bir yöntemini de görüyoruz. Batı Şeria'daki tutuklamalar da çarpıcı biçimde arttı."

Ben-Gvir'in hapishanelerdeki Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirmeyi kendisine amaç edindiğine işaret eden Ben Dror, İsrail toplumunda radikalleşmenin artışıyla Ben-Gvir'in amacına ulaşmasının yolunun açıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Ben Dror, "(İsrail hapishanelerinde) daha önce de işkence vardı. Boyutu, ölçeği ve seviyesi değişti. Bunun için daha fazla destek var. Daha önce bu iş, (İsrail iç istihbarat servisi) Şin-Bet'in bodrum katlarında yapılıyordu, şimdi Filistinli tutukluları nasıl aşağıladıklarını göstermek için hapishaneye televizyon kanallarını getiriyorlar. Bununla övünüyorlar. Bunu gizlemeye çalışmıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishane ve tutukevlerinde cinsel saldırıların da işkence yöntemi olarak kullanıldığına dikkati çeken Ben Dror, "İsrail güçleri tarafından cinsel saldırı vakaları, ayrıca işkence ve kötü muamele mevcuttu. Bu durum daha çok sahada, gözaltına alma sırasında ve sorgularda yaşanıyordu. Şimdi gördüğümüz şey ise bunun gözaltı merkezlerinde de ve bir politika olarak uygulanması." diye konuştu.