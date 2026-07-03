Almanya'da gerçekleşen Fatih Gazioğlu'nun katliam nedeni ortaya çıktı! Bebeği verilmeyince personele kurşun yağdırdı
Almanya'da 30 Haziran'da anne-çocuk merkezine düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, 3 aylık bebeği sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınan Fatih Gazioğlu, bebeğinin yeniden kendilerine verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine anne-çocuk merkezinde personele ateş açtı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, olayda kullanılan silahın bir gün önce 4 bin euroya satın alındığı belirlendi.
Almanya'da 30 Haziran'da anne-çocuk merkezinde 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, 3 aylık bebeğinin koruma altına alınmasının ardından bebeğini geri almak isteyen Fatih Gazioğlu, talebinin reddedilmesi üzerine anne-çocuk merkezinde silahlı saldırı düzenledi.
BEBEĞİ KORUMA ALTINA ALINDI
İddiaya göre Fatih Gazioğlu, geçen mayıs ayında 3 aylık kızını sallarken fenalaştığını belirterek hastaneye başvurdu.
Bebeğin beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceğinden şüphelenen hastane personeli, durumu sosyal hizmetler kurumuna bildirdi. İnceleme başlatan kurum ise bebeğin şiddet gördüğünü ileri sürerek koruma altına aldı.
Ailenin tüm itirazlarına rağmen bebek geri verilmezken, aile mahkemesi bebeğin annesiyle yeniden bir araya getirilmesine karar verdi.
ANNE-ÇOCUK MERKEZİNDE SİLAHLI SALDIRI
Kararın ardından anne ve bebek, 26 Mayıs'ta Hamburg yakınlarındaki Stade kasabasında bulunan devlete ait bir tesise yerleştirildi.
Bu gelişmelerin ardından Fatih Gazioğlu, geçen pazartesi günü anne ve bebeğin bulunduğu tesise giderek çocuğunun kendilerine verilmesini talep etti.
Ancak bu talebin de reddedildiği öne sürüldü. Bunun üzerine Gazioğlu'nun belinden çıkardığı silahla personele ateş açtığı iddia edildi.
Saldırıda 4'ü kadın 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bazı personel de yaralandı.
SİLAHI BİR GÜN ÖNCE SATIN ALMIŞ
Saldırının ardından aracıyla kaçmaya çalışan Gazioğlu'nun, lastiklere ateş açan polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındığı belirtildi.
Yapılan incelemede, saldırıda kullandığı silahı olaydan bir gün önce 4 bin euro ödeyerek satın aldığı tespit edildi.
HAKKINDAKİ İDDİALAR DİKKAT ÇEKTİ
İddiaya göre Fatih Gazioğlu'nun daha önce üç evlilik yaptığı, 2022 yılında çocuğa cinsel istismar suçundan yargılandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ileri sürüldü.