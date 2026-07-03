Ailenin tüm itirazlarına rağmen bebek geri verilmezken, aile mahkemesi bebeğin annesiyle yeniden bir araya getirilmesine karar verdi.

Fatih Gazioğlu

ANNE-ÇOCUK MERKEZİNDE SİLAHLI SALDIRI

Kararın ardından anne ve bebek, 26 Mayıs'ta Hamburg yakınlarındaki Stade kasabasında bulunan devlete ait bir tesise yerleştirildi.

Bu gelişmelerin ardından Fatih Gazioğlu, geçen pazartesi günü anne ve bebeğin bulunduğu tesise giderek çocuğunun kendilerine verilmesini talep etti.

Ancak bu talebin de reddedildiği öne sürüldü. Bunun üzerine Gazioğlu'nun belinden çıkardığı silahla personele ateş açtığı iddia edildi.

Saldırıda 4'ü kadın 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bazı personel de yaralandı.