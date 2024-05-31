Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı! Israel Katz ‘İran Fransa’da saldırı planlıyor’ dedi: İlk hamle İsveç’ten geldi

Misilleme füzeleri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile gelen suçlamalar… İran ve İsrail arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

İsrail İran'ın Avrupa'da terör saldırıları planladığını iddia ederken İsveç ise İran'a karşı harekete geçti ve Tahran'ı açıkça tehdit etti.

İSRAİL AVRUPA'YA İRAN'I HEDEF GÖSTERDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran yönetiminin Avrupa'da büyük bir saldırıya hazırlandığını iddia etti.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İran, suç çeteleri aracılığıyla İsveç'te terör operasyonları yürütüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa'da büyük bir saldırı dalgası planlıyor. Hamaney dünyanın en büyük terör destekçisidir. Çok geç olmadan onu hemen durdurmalıyız." ifadelerini paylaştı.

İSVEÇ İRAN ELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

İsveç ise İran elçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri İsveç Güvenlik Servisi'nin (Säpo) Tahran'ı İsveç'teki çete suçlularını düşmanca eylemler için ajan olarak kullanmakla suçlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada İsveç'in İran'a karşı harekete geçeceğini söyledi.

BILLSTROM'DEN AÇIK TEHDİT

Billström, "Dışişleri Bakanlığı yarın İran'ın maslahatgüzarını arayarak bu bilgiyi ne kadar ciddiye aldığımızı vurgulayacak. Başta AB olmak üzere ortaklarımızı elbette bilgilendireceğim. Herkesin bildiği üzere İran konusunda AB içerisinde devam eden bir tartışmamız var." ifadelerini kullandı.

Billström TT'ye verdiği demeçte "Ayrıca ilgili diğer AB ülkelerindeki dışişleri bakanı meslektaşlarımla da istişarelerde bulunacağım" dedi.