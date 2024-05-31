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Nijerya ordusu 640 terörist etkisiz hale getirdi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun mayıs ayıda ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti. Operasyonlarda 640 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Buba, ayrıca aralarında teröristlere lojistik sağlayan kişilerin de bulunduğu 1051 kişinin yakalandığını aktardı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 01:31 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 01:31
Nijerya ordusu 640 terörist etkisiz hale getirdi

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Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, ordu bu ay terör örgütü mensubu 640 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun mayıs ayıda ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Operasyonlarda 640 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Buba, ayrıca aralarında teröristlere lojistik sağlayan kişilerin de bulunduğu 1051 kişinin yakalandığını aktardı.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 563 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda terörist sığınağının imha edildiğini belirten Buba, teröristlere ait 277 silah, motosikletler ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.

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