Biden gizlice onay verdi Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rus petrol depoları havaya uçtu

Politico'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sessizce Harkiv bölgesinin yakınında ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak Rusya'ya saldırma izni verdiğini söylemesinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.
Politico'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sessizce Harkiv bölgesinin yakınında ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak Rusya'ya saldırma izni verdiğini söylemesinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.
RUS PETROL DEPOLARI HAVAYA UÇTU
Ukrayna, sekiz Neptün füzesi ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Rus petrol deposunu havaya uçurdu.
Rusya'nın Temryuk ve Kavkaz limanında sabaha karşı iki sularında şiddetli patlamalar meydana geldi.
Rusya'nın Krasnodar bölgesi valisi Vaeniamin Kondratiev, bölgedeki patlamalara iki saat içinde müdahale edildiğini söyledi. Kitlesel İHA saldırısının anında püskürtüldüğü bildirildi.
Vali Veniamin Kondratiev, "Üç petrol tankerinin hasar gördüğünü" belirtti.
KIRIM KÖPRÜSÜNE ÇOK YAKIN
Kerç Boğazı'ndakii tesis, işgal altındaki Karadeniz yarımadasını Rusya'ya bağlayan ve Rusya'nın işgal ettiği Kırım Köprüsü'ne yakın bir bölgede.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıda Neptün füzeleri kullanıldığını doğruladı.
BBC-Ukrayna, Kavkaz Limanı'ndaki deponun Kırım'da ve Herson ile Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna yakıt sağladığını bildirdi.
Rusya ise gece boyunca Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'i bombaladı.