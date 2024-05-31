Biden gizlice onay verdi Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rus petrol depoları havaya uçtu

KIRIM KÖPRÜSÜNE ÇOK YAKIN

Kerç Boğazı'ndakii tesis, işgal altındaki Karadeniz yarımadasını Rusya'ya bağlayan ve Rusya'nın işgal ettiği Kırım Köprüsü'ne yakın bir bölgede.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıda Neptün füzeleri kullanıldığını doğruladı.

BBC-Ukrayna, Kavkaz Limanı'ndaki deponun Kırım'da ve Herson ile Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna yakıt sağladığını bildirdi.

Rusya ise gece boyunca Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'i bombaladı.