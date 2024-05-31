SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Biden gizlice onay verdi Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rus petrol depoları havaya uçtu

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev’e ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak Rusya’ya saldırma izni verdiğini söylemesinin ardından Ukrayna’da tansiyon yükseldi. Ukrayna’nın Neptün füzeleri ile iki Rus petrol deposunu havaya uçurduğu bildirildi. Öte yandan Rusya ise gece boyunca Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan Harkiv’i bombaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 12:44 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 12:44
Biden gizlice onay verdi Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rus petrol depoları havaya uçtu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Politico'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sessizce Harkiv bölgesinin yakınında ABD tarafından sağlanan silahları kullanarak Rusya'ya saldırma izni verdiğini söylemesinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

RUS PETROL DEPOLARI HAVAYA UÇTU

Ukrayna, sekiz Neptün füzesi ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Rus petrol deposunu havaya uçurdu.

Rusya'nın Temryuk ve Kavkaz limanında sabaha karşı iki sularında şiddetli patlamalar meydana geldi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesi valisi Vaeniamin Kondratiev, bölgedeki patlamalara iki saat içinde müdahale edildiğini söyledi. Kitlesel İHA saldırısının anında püskürtüldüğü bildirildi.

Vali Veniamin Kondratiev, "Üç petrol tankerinin hasar gördüğünü" belirtti.

KIRIM KÖPRÜSÜNE ÇOK YAKIN

Kerç Boğazı'ndakii tesis, işgal altındaki Karadeniz yarımadasını Rusya'ya bağlayan ve Rusya'nın işgal ettiği Kırım Köprüsü'ne yakın bir bölgede.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıda Neptün füzeleri kullanıldığını doğruladı.

BBC-Ukrayna, Kavkaz Limanı'ndaki deponun Kırım'da ve Herson ile Zaporijya bölgelerinde Rus ordusuna yakıt sağladığını bildirdi.

Rusya ise gece boyunca Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'i bombaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak! AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor: İşte masadaki başlıklar
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Türk Telekom
Son dakika: Türkiye ilk çeyrekte büyüdü! İşte rakamlar... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı! Aziz Yıldırım’dan açıklama geldi
FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi
Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı! Israel Katz ‘İran Fransa’da saldırı planlıyor’ dedi: İlk hamle İsveç’ten geldi
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikeyi duyurdu: Koçspor!
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti
Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u 71 yaşında hayatını kaybetti!
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow’da 2. gün
Pendik’teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı
SON DAKİKA