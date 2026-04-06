ABD yönetiminin askeri operasyonla egemen ülkenin liderini alıkoymasının ardından cezaevine konulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, demir parmaklıklar ardında sessizliğini bozdu.
'ÇİLE OLMADAN DİRİLİŞ OLMAZ'
Washington yönetiminin 3 Ocak'ta düzenlediği hukuksuz askeri müdahaleyle esir alınan Maduro, Amerikan merkezli X platformu üzerinden halkına seslendi. Paskalya Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda, yaşanan zorluklara rağmen umudun korunması gerektiği vurgulandı. Eşi Cilia Flores ile birlikte tutsak edilen Venezuela lideri, ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Venezuelalılara birlik mesajı veren Maduro, şunları kaydetti:
"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda Cilia ve ben sevgi, barış ve umut dolu mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni hayat başlar."
DAVA GİDERLERİNİ VENEZUELA'YA ÖDETMİYORLAR
Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York Brooklyn kentinde tutuldukları Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla hapse attığı Maduro'nun kanuni masraflarının Venezuela hükümetince ödenmesine yönelik engellemeler ele alındı.
Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin dava için gönderdiği fonların kullanımına ABD hükümetince izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.
Savcılık makamı, ABD'nin dayattığı tek taraflı yaptırımları bahane ederek Venezuela'dan gelen paranın yargılamada kullanılamayacağını öne sürdü. Hakim Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.
Mahkeme heyeti başkanı, tartışmanın ardından herhangi karar açıklamadan duruşmayı sonlandırdı. Kararını ve sonraki duruşma tarihini daha sonra bildireceğini belirten hakimin tutumu belirsizliği korudu.
Hukuksuz yargılamanın ardından Maduro ve eşi, geniş güvenlik önlemleri altındaki konvoy eşliğinde yeniden Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldü.