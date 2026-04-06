Hakim Alvin Hellerstein, ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını belirterek fonların salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı ancak karar açıklamadı.

ABD hükümeti, Venezuela hükümetinin Maduro'nun dava giderlerini ödemek için gönderdiği fonların kullanımına yaptırımları gerekçe göstererek izin vermiyor.

Maduro ve eşi 26 Mart'ta Manhattan'daki mahkemeye çıkarıldı ve ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte tutuklu bulunduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden Paskalya Bayramı vesilesiyle X platformu üzerinden halkına seslendi.

Washington yönetiminin 3 Ocak'ta düzenlediği hukuksuz askeri müdahaleyle esir alınan Maduro, Amerikan merkezli X platformu üzerinden halkına seslendi. Paskalya Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda, yaşanan zorluklara rağmen umudun korunması gerektiği vurgulandı. Eşi Cilia Flores ile birlikte tutsak edilen Venezuela lideri, ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

'ÇİLE OLMADAN DİRİLİŞ OLMAZ'

Venezuelalılara birlik mesajı veren Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı'nda Cilia ve ben sevgi, barış ve umut dolu mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni hayat başlar."

Maduro, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. (Kaynak: X ekran görütüsü)

DAVA GİDERLERİNİ VENEZUELA'YA ÖDETMİYORLAR

Maduro ve eşi, 26 Mart'ta New York Brooklyn kentinde tutuldukları Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla hapse attığı Maduro'nun kanuni masraflarının Venezuela hükümetince ödenmesine yönelik engellemeler ele alındı.

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin dava için gönderdiği fonların kullanımına ABD hükümetince izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Savcılık makamı, ABD'nin dayattığı tek taraflı yaptırımları bahane ederek Venezuela'dan gelen paranın yargılamada kullanılamayacağını öne sürdü. Hakim Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.