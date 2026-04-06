İnsanlık tarihi yeni uzay yolculuğuna tanıklık ederken, Artemis II misyonuyla Ay'a doğru ilerleyen dört astronot, Dünya ile bütün bağlarının kopacağı o ürkütücü ama aynı ölçüde büyüleyici anı bekliyor.
UZAYIN DERİNLİKLERİNDE MUTLAK İZOLASYON
Pazartesi günü TSİ gece yarısı sularında Ay'ın arkasına geçecek mürettebat, yaklaşık 40 dakika boyunca telsiz ve lazer sinyallerinin engellenmesiyle derin yalnızlık yaşayacak. Houston kontrol merkeziyle iletişimin tamamen kesileceği bu zaman diliminde astronotlar, uzayın karanlığında kendi düşünceleriyle baş başa kalıp Ay gözlemlerine odaklanacak.
Görev öncesi değerlendirmelerde bulunan Artemis pilotu Victor Glover, bu süreyi dünyanın araya gelmesi için fırsat olarak gördüğünü belirterek, herkesi mürettebatla yeniden iletişim kurulması için iyi dileklerini göndermeye davet etti.
APOLLO DÖNEMİNDEN MİRAS SESSİZLİK
Ay'ın arka yüzünde yaşanan mutlak izolasyon, 50 yılı aşkın süre önce Apollo astronotları tarafından tecrübe edilmişti. Özellikle 1969 yılındaki Apollo 11 görevinde, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine inerken komuta modülünde tek başına kalan Michael Collins, 48 dakika süren sinyal kaybı sırasında kendini "gerçekten yalnız" ve "bilinen bütün hayatlardan izole" hissettiğini anlatmıştı.
KORKU DEĞİL HUZUR
Michael Collins hatıratında, radyo sessizliğinin korku yerine huzur ve sükunet getirdiğini, görev kontrol merkezinden gelen sürekli taleplere kısa ara verme imkanı sunduğunu ifade etmişti.
KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN YENİ AĞ
Dünya genelindeki takip istasyonları, Orion kapsülünün Ay'ın arkasından yeniden çıkacağı anı heyecanla bekliyor. İngiltere'deki Goonhilly Yer İstasyonu yetkilileri, ilk kez insanlı uzay aracını takip ettiklerini, aracın tekrar görünmesiyle büyük rahatlama yaşayacaklarını belirtiyor.
Gelecekte Ay'da kalıcı üs kurma planları çerçevesinde, iletişim kesintilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Moonlight gibi projeleri, Ay çevresinde uydu ağı kurarak Ay'ın uzak yüzünde bile 24 saat kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor.
İletişimin koptuğu süre boyunca Artemis mürettebatı, tüm dikkatlerini Ay gözlemlerine verecek. Jeolojik incelemeler yapacak ve fotoğraf çekecek astronotlar, Ay'ın gölgesinden çıktıklarında edindikleri yeni görüntüleri Dünya ile paylaşacak.