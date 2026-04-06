Artemis II misyonu mürettebatı Pazartesi günü TSİ gece yarısı sularında Ay'ın arkasına geçerek yaklaşık 40 dakika boyunca Houston kontrol merkeziyle tüm iletişimini kaybedecek.

Dört astronot, telsiz ve lazer sinyallerinin Ay tarafından engellenmesi nedeniyle mutlak izolasyon yaşayacak ve bu sürede Ay gözlemlerine odaklanacak.

Apollo 11 görevinde Michael Collins, Ay yüzeyine inen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in aksine komuta modülünde 48 dakika sinyal kaybı yaşamış ve kendini tamamen yalnız hissetmişti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Moonlight projesi, Ay çevresinde uydu ağı kurarak gelecekte Ay'ın uzak yüzünde bile 24 saat kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor.

İngiltere'deki Goonhilly Yer İstasyonu yetkilileri, ilk kez insanlı uzay aracını takip edeceklerini ve Orion kapsülünün Ay'ın arkasından çıkışını beklediklerini açıkladı.

İnsanlık tarihi yeni uzay yolculuğuna tanıklık ederken, Artemis II misyonuyla Ay'a doğru ilerleyen dört astronot, Dünya ile bütün bağlarının kopacağı o ürkütücü ama aynı ölçüde büyüleyici anı bekliyor.

Artemis II mürettebat üyesi tarafından çekilen fotoğraf, 3 Nisan 2026'da karanlık Orion uzay aracının içindeki bir ekranla aydınlatılan NASA astronotu Christina Koch'u ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'i (sağda) gösteriyor. (Fotoğraf: AFP) UZAYIN DERİNLİKLERİNDE MUTLAK İZOLASYON Pazartesi günü TSİ gece yarısı sularında Ay'ın arkasına geçecek mürettebat, yaklaşık 40 dakika boyunca telsiz ve lazer sinyallerinin engellenmesiyle derin yalnızlık yaşayacak. Houston kontrol merkeziyle iletişimin tamamen kesileceği bu zaman diliminde astronotlar, uzayın karanlığında kendi düşünceleriyle baş başa kalıp Ay gözlemlerine odaklanacak. Görev öncesi değerlendirmelerde bulunan Artemis pilotu Victor Glover, bu süreyi dünyanın araya gelmesi için fırsat olarak gördüğünü belirterek, herkesi mürettebatla yeniden iletişim kurulması için iyi dileklerini göndermeye davet etti.