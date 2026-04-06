Uzayın derinliklerinde 40 dakikalık yalnızlık | Artemis II astronotlarının Dünya ile iletişimi kesiliyor

Artemis II misyonuyla Ay’a ilerleyen astronotlar, pazartesi gece yarısı Ay’ın arkasına geçerek Dünya ile iletişimlerini 40 dakikalığına tamamen kaybedecek. Mürettebat bu sürede jeolojik gözlemler yapacak. Apollo 11 görevinden 50 yıl sonra Artemis II astronotları, Ay’ın arkasında Dünya ile iletişimin koptuğu derin yalnızlığı tecrübe edecek. Astronotlar, sinyal kaybı süresince Ay yüzeyini fotoğraflayacak.

Uzayın derinliklerinde 40 dakikalık yalnızlık | Artemis II astronotlarının Dünya ile iletişimi kesiliyor
  • Artemis II misyonu mürettebatı Pazartesi günü TSİ gece yarısı sularında Ay'ın arkasına geçerek yaklaşık 40 dakika boyunca Houston kontrol merkeziyle tüm iletişimini kaybedecek.
  • Dört astronot, telsiz ve lazer sinyallerinin Ay tarafından engellenmesi nedeniyle mutlak izolasyon yaşayacak ve bu sürede Ay gözlemlerine odaklanacak.
  • Apollo 11 görevinde Michael Collins, Ay yüzeyine inen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in aksine komuta modülünde 48 dakika sinyal kaybı yaşamış ve kendini tamamen yalnız hissetmişti.
  • Avrupa Uzay Ajansı'nın Moonlight projesi, Ay çevresinde uydu ağı kurarak gelecekte Ay'ın uzak yüzünde bile 24 saat kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor.
  • İngiltere'deki Goonhilly Yer İstasyonu yetkilileri, ilk kez insanlı uzay aracını takip edeceklerini ve Orion kapsülünün Ay'ın arkasından çıkışını beklediklerini açıkladı.

İnsanlık tarihi yeni uzay yolculuğuna tanıklık ederken, Artemis II misyonuyla Ay'a doğru ilerleyen dört astronot, Dünya ile bütün bağlarının kopacağı o ürkütücü ama aynı ölçüde büyüleyici anı bekliyor.

Artemis II mürettebat üyesi tarafından çekilen fotoğraf, 3 Nisan 2026'da karanlık Orion uzay aracının içindeki bir ekranla aydınlatılan NASA astronotu Christina Koch'u ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'i (sağda) gösteriyor. (Fotoğraf: AFP)

UZAYIN DERİNLİKLERİNDE MUTLAK İZOLASYON

Pazartesi günü TSİ gece yarısı sularında Ay'ın arkasına geçecek mürettebat, yaklaşık 40 dakika boyunca telsiz ve lazer sinyallerinin engellenmesiyle derin yalnızlık yaşayacak. Houston kontrol merkeziyle iletişimin tamamen kesileceği bu zaman diliminde astronotlar, uzayın karanlığında kendi düşünceleriyle baş başa kalıp Ay gözlemlerine odaklanacak.

Görev öncesi değerlendirmelerde bulunan Artemis pilotu Victor Glover, bu süreyi dünyanın araya gelmesi için fırsat olarak gördüğünü belirterek, herkesi mürettebatla yeniden iletişim kurulması için iyi dileklerini göndermeye davet etti.

NASA'nın canlı yayınından alınan bu ekran görüntüsü, 5 Nisan 2026'da Orion uzay aracını ve dört güneş panelinden birini, uzakta ise Ay'ı gösteriyor. (Fotoğraf: AFP)

APOLLO DÖNEMİNDEN MİRAS SESSİZLİK

Ay'ın arka yüzünde yaşanan mutlak izolasyon, 50 yılı aşkın süre önce Apollo astronotları tarafından tecrübe edilmişti. Özellikle 1969 yılındaki Apollo 11 görevinde, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine inerken komuta modülünde tek başına kalan Michael Collins, 48 dakika süren sinyal kaybı sırasında kendini "gerçekten yalnız" ve "bilinen bütün hayatlardan izole" hissettiğini anlatmıştı.

KORKU DEĞİL HUZUR

Michael Collins hatıratında, radyo sessizliğinin korku yerine huzur ve sükunet getirdiğini, görev kontrol merkezinden gelen sürekli taleplere kısa ara verme imkanı sunduğunu ifade etmişti.

Orion uzay aracının penceresinden uzayın karanlığına karşı aydınlatılmış ince Dünya parçası (Fotoğraf: AFP)

KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN YENİ AĞ

Dünya genelindeki takip istasyonları, Orion kapsülünün Ay'ın arkasından yeniden çıkacağı anı heyecanla bekliyor. İngiltere'deki Goonhilly Yer İstasyonu yetkilileri, ilk kez insanlı uzay aracını takip ettiklerini, aracın tekrar görünmesiyle büyük rahatlama yaşayacaklarını belirtiyor.

Gelecekte Ay'da kalıcı üs kurma planları çerçevesinde, iletişim kesintilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Moonlight gibi projeleri, Ay çevresinde uydu ağı kurarak Ay'ın uzak yüzünde bile 24 saat kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor.

İletişimin koptuğu süre boyunca Artemis mürettebatı, tüm dikkatlerini Ay gözlemlerine verecek. Jeolojik incelemeler yapacak ve fotoğraf çekecek astronotlar, Ay'ın gölgesinden çıktıklarında edindikleri yeni görüntüleri Dünya ile paylaşacak.

