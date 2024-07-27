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Tehlikeli satış: Yunanistan 40 adet F-35 alıyor

Yunanistan, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik milyarlarca dolarlık program kapsamında ABD’den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı alımını öngören sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Tehlikeli satış: Yunanistan 40 adet F-35 alıyor

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "F- 35'lerle ilgili kabul mektubu imzalandı ve ABD'ye gönderildi. Bu alımın bölgemizde güçlü bir caydırıcılığı olacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'nin önde gelen silah ve teknoloji şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil savaş uçağı F-35'lerin Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2028 tarihinden itibaren teslim edilmesi hedefleniyor.

40 ADET F-35 ALIYOR
8,6 milyar dolarlık anlaşma, Yunanistan'ın daha sonra 20 tane daha F-35 sipariş vermesi opsiyonunu da içeriyor. Yunan yetkililer, sözleşmesi imzalanan ilk 20 uçaktan oluşan paketin Atina'ya 3,5 milyar dolara mal olacağını duyurdu. Türkiye ise ortak üretici ülke konumunda bulunduğu F-35 programından ABD tarafından beş yıl önce çıkarılmıştı. Atina, Fransa ile de Rafale tipi savaş uçakları alımı anlaşması imzalamış ve uçaklar 2021'de teslim edilmişti.

ABD SİLAHA BOĞDU
ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçen Ocak ayında, Yunanistan'a toplam 40 adet F-35 savaş uçağı ile 42 uçak motoru, iletişim cihazları, çeşitli ekipmanlar ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra, eğitim, lojistik, bakım-destek gibi hizmetleri de kapsayan bir paketin satışına onay vermişti

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