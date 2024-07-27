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Son dakika: İsrail 'güvenli' ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı

İsrail, 295 gündür abluka altına aldığı Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Son olarak Han Yunus'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Bölge sakinlerine telefon mesajları ve sesli uyarılarla saldırısının şiddetinin artacağının bilgisi verildi. Yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli Han Yunus'tan kaçarken, İsrail'in vurduğu Sahra Hastanesi'nde ise 31 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 14:44 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 15:16
Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı

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İsrail,Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail, Gazze’deki insani yardım bölgesinin tekrar tahliyesini emretti.İsrail, Gazze’deki insani yardım bölgesinin tekrar tahliyesini emretti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

GÜVENLİ BÖLGEYE SALDIRI
Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güney bölgelerine yönelik son toplu tahliyeyi SMS, telefon aramaları, kaydedilmiş sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla da duyurdu.

Ordu, son tahliye emrinin Hamas'ın "insani yardım" bölgesi olarak tanımlanan bir alanda "terörist altyapıya" sahip olduğu yönündeki "istihbarata" dayandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ BÖLGEYİ TEK ETMEYE ZORLANDI
İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışırken, peş peşe saldırılar gerçekleşti.



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıda Hamas üyelerinin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 39 bin 258 sivil hayatını kaybetti, 90 bin 589 sivil ise yaralandı.

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