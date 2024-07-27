Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı

İsrail ordusu, Han Yunus'un güney bölgelerine yönelik son toplu tahliyeyi SMS, telefon aramaları, kaydedilmiş sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla da duyurdu. Ordu, son tahliye emrinin Hamas'ın "insani yardım" bölgesi olarak tanımlanan bir alanda "terörist altyapıya" sahip olduğu yönündeki "istihbarata" dayandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ BÖLGEYİ TEK ETMEYE ZORLANDI

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışırken, peş peşe saldırılar gerçekleşti.





İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıda Hamas üyelerinin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 39 bin 258 sivil hayatını kaybetti, 90 bin 589 sivil ise yaralandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN