2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail’i anons etmedi!

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı.
İSRAİL'İ ANONS ETMEDİ
Türkiye 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in abluka altına alarak soykırım suçu işlediği Gazze'ye desteğini her zaman ortaya koydu.
TRT spikeri Cüneyt Kıran, tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra Gazze'de gelmiş geçmiş en büyük katliama imza atan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı.
TRT EKİBİNE SALDIRI
Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.
İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi. Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.
İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT ekibine saldırmıştı.
TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.