2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail’i anons etmedi!

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı.

TRT spikeri Cüneyt Kıran , tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra Gazze'de gelmiş geçmiş en büyük katliama imza atan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı.

İSRAİL'İ ANONS ETMEDİ Türkiye 7 Ekim'den bu yana katil İsrail 'in abluka altına alarak soykırım suçu işlediği Gazze'ye desteğini her zaman ortaya koydu.

İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı

TRT EKİBİNE SALDIRI

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.