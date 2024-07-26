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2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail'i anons etmedi!

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla beklenen 2024 Olimpiyatları'nın geçiş töreni yapıldı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, tören boyunca tüm ülkeleri detaylı bir şekilde tanıttı ancak sıra 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı. Öte yandan katil İsrail, bugün sabah saatlerinde TRT çalışanlarına saldırı düzenlemiş ve bir kameramanı da yaralamıştı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 22:35 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 23:09
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail’i anons etmedi!

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Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı.

İSRAİL'İ ANONS ETMEDİ
Türkiye 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in abluka altına alarak soykırım suçu işlediği Gazze'ye desteğini her zaman ortaya koydu.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek

TRT spikeri Cüneyt Kıran, tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra Gazze'de gelmiş geçmiş en büyük katliama imza atan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı.

İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırıİşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı

TRT EKİBİNE SALDIRI
Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırıİşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı

İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi. Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

Katil İsrail'den TRT ekibine saldırı

İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT ekibine saldırmıştı.

İşgalci İsrailden TRT ekibine saldırı: Türkiyeden peş peşe tepkilerİşgalci İsrailden TRT ekibine saldırı: Türkiyeden peş peşe tepkiler
İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı: Türkiye'den peş peşe tepkiler

TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.

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