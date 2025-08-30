TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması siyonist medyada aylardır yankı uyandırmaya devam ediyor. Dün İsrail'in Gazze'de topyekün işgali başlattığını duyurmasının ardından TBMM'de düzenlenen olağanüstü oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile ticareti durdurma konusunda Türkiye'den daha büyük bir adım atmış hiçbir ülkenin bulunmadığını hatırlatırken İsrail basınında ise savaş çanları çalmaya başladı.
"İSRAİL VE TÜRKİYE TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞA GİDİYOR"
İsrail gazetesi Maariv, "İsrail ve Türkiye tehlikeli bir tırmanışa gidiyor" başlıklı bir haber yayımladı ve "Bir ülke başka bir ülkeyle genellikle sadece savaş zamanlarında ekonomik ve ticari bağlarını tamamen kesip sahasını uçaklara kapatır" ifadelerini kullandı.
İsrail basını Türkiye'nin kararının ardından aylardır Ankara-Tel Aviv hattındaki krizi yazıyor. Maariv'de yayımlanan son haberde "Türkiye'nin kararı endişe verici bir durumu, iki ülkeyi bağlayan tüm bağların kasıtlı ve planlı bir şekilde koparılmasını temsil ediyor ve bu da daha da ciddi bir bozulmanın önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.
İSRAİLLİ UZMAN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde araştırmacı ve Türkiye uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak, "İsrail Gazze'deki askeri operasyonunu genişletme niyetini açıkladığı anda, (Türkiye) aynı gün deniz yaptırımları uygulama kararını aldı." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BU KOZU KULLANMAYI BEKLİYORDU"
Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılara başlamasının ardından geldiğini hatırlatan Cohen, "Bunun olacağı belliydi ama bu kozu kullanmak için belli bir olayı bekliyorlardı." Dedi.
"EŞİ BENZER GÖRÜLMEDİ"
Maariv ise Türkiye'nin yaptırımlarının İsrail'de yola açtığı krize dikkat çekti ve "Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a yapılam tüm uçuşlar çok ciddi şekilde uzayacak" ifadesini kullandı. Türkiye'nin hamlesinin İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir tehlike arz ettiğini vurgulayan Cohen, "Böyle bir adım daha önce hiç atılmadı" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLELERİ
Türkiye'nin kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha geniş kapsamlı jeopolitik hedeflerini yansıttığını belirten Cohen, "Erdoğan elbette tacını geri almak, Türkiye'yi bir kez daha en güçlü Müslüman ülke yapmak istiyor. Ve örneğin Gazze gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olan bir ülke olduğunda Türk lider kendini tüm Sünni Müslümanların lideri olarak görüyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın bu konuda kademeli adımlar attığına dikkat çeken İsrailli uzman "Yakın gelecekte ilişkileri düzeltme şansı zayıf görünüyor. dedi.