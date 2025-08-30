PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat

ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki morluk, bacağındaki şişlikler, Başkan Yardımcısı JD Vance’in halefiyet açıklaması, kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisinin üreticisinden gelen açıklamalar derken ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası. Trump’ın Salı gününden bu yana kamuoyuna çıkmaması iddiaları alevlendirirken gözler Beyaz Saray’a döndü.

ABD'de yeni gündem Başkan Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar. Trump X sosyal medya platformunda birkaç gündür gündemde. Ancak bu kez çok konuşulan siyasi hamleleriyle değil, öldüğüne yönelik iddialarla.

Trump'ın moraran eli, ReutersTrump'ın moraran eli, Reuters

TRUMP ÖLDÜ İDDİASI

Trump, salı günü yapılan Kabine toplantısından bu yana halka açık bir görünüm sergilemedi. Bu onun için alışılmadık bir durumken öldüğüne yönelik iddialar da körüklendi.

JD Vance ve Trump, ReutersJD Vance ve Trump, Reuters

JD VANCE'İN AÇIKLAMASI ALEVLENDİRDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 27 Ağustos'ta USA Today'e konuşmuştu. Röportaj sırasında "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda başkomutanlık görevini üstlenmeye hazır olup olmadığı" sorulan JD Vance, Trump'ın formda ve enerjik olduğunu söylemiş fakat öngörülemeyen olayların göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Vance, USA Today'e verdiği demeçte, "Geceleri telefon görüşmesi yapan son kişi o, sabah uyanan ilk kişi ve sabah telefon görüşmesi yapan ilk kişi o" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Evet, korkunç trajediler yaşanıyor. Ancak ABD başkanının iyi durumda olduğundan, görev süresinin geri kalanını tamamlayıp Amerikan halkı için harika şeyler yapacağından eminim. Ve eğer, Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 günde aldığımdan daha iyi bir iş başında eğitim düşünemiyorum.

Vance'in halefiyet sırasına ilişkin yorumlarının "Trump öldü" iddialarını tetiklediği düşünülüyor.

Trump'ın moraran eli, ReutersTrump'ın moraran eli, Reuters

ELİNDE MORLUK, BACAĞINDA ŞİŞLİK

Trump'ın sağlık durumu son günlerde gündemden düşmüyordu. Elindeki morluk ve bacaklarındaki şişkinlik dikkat çekiyordu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, temmuz ayında Trump'ın elindeki morluk ile ilgili açıklama yapmış. Leavitt, Trump'a yaygın bir toplardamar rahatsızlığı olan kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu, ve teşhisin şişlik ve morarmayı incelemek için yapılan tıbbi testlerin ardından konulduğunu söyledi.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, başkanın sağlığıyla ilgili bir yazıda kronik venöz yetmezliği "iyi huylu ve yaygın" olarak nitelendirdi.

The Simpsons Trump'ın öldüğüne ilişkin görüntülerle gündeme gelmişti, Sosyal MedyaThe Simpsons Trump'ın öldüğüne ilişkin görüntülerle gündeme gelmişti, Sosyal Medya

THE SIMSPSONS İDDİALARI KÖRÜKLEDİ

Trump'la ilgili iddialar kehanetleri ile bilinen The Simpsons dizisi ile de körüklendi. The Simpsons'ın üreticisi Matt Groening'in temmuz ayında San Diego Comic-Con'da yaptığı açıklamalar, dedikoduları daha da alevlendirdi. Euronews'in Variety'ye dayandırdığı habere göre, Groening dizinin "görünürde bir sonu olmadığını" söyledi ancak dizinin nihai sonunu Donald Trump'ın ölümüne bağladı.

The Simpsons ile Trump’a savaş açtılar! Ölecek iddiası o videoda: Kimse o bölümü bulamıyorThe Simpsons ile Trump’a savaş açtılar! Ölecek iddiası o videoda: Kimse o bölümü bulamıyor

