ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat

ABD'de yeni gündem Başkan Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar. Trump X sosyal medya platformunda birkaç gündür gündemde. Ancak bu kez çok konuşulan siyasi hamleleriyle değil, öldüğüne yönelik iddialarla.
TRUMP ÖLDÜ İDDİASI
Trump, salı günü yapılan Kabine toplantısından bu yana halka açık bir görünüm sergilemedi. Bu onun için alışılmadık bir durumken öldüğüne yönelik iddialar da körüklendi.
JD VANCE'İN AÇIKLAMASI ALEVLENDİRDİ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 27 Ağustos'ta USA Today'e konuşmuştu. Röportaj sırasında "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda başkomutanlık görevini üstlenmeye hazır olup olmadığı" sorulan JD Vance, Trump'ın formda ve enerjik olduğunu söylemiş fakat öngörülemeyen olayların göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.
Vance, USA Today'e verdiği demeçte, "Geceleri telefon görüşmesi yapan son kişi o, sabah uyanan ilk kişi ve sabah telefon görüşmesi yapan ilk kişi o" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Evet, korkunç trajediler yaşanıyor. Ancak ABD başkanının iyi durumda olduğundan, görev süresinin geri kalanını tamamlayıp Amerikan halkı için harika şeyler yapacağından eminim. Ve eğer, Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 günde aldığımdan daha iyi bir iş başında eğitim düşünemiyorum.
Vance'in halefiyet sırasına ilişkin yorumlarının "Trump öldü" iddialarını tetiklediği düşünülüyor.