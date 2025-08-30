ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat

Trump'ın moraran eli, Reuters

ELİNDE MORLUK, BACAĞINDA ŞİŞLİK

Trump'ın sağlık durumu son günlerde gündemden düşmüyordu. Elindeki morluk ve bacaklarındaki şişkinlik dikkat çekiyordu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, temmuz ayında Trump'ın elindeki morluk ile ilgili açıklama yapmış. Leavitt, Trump'a yaygın bir toplardamar rahatsızlığı olan kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu, ve teşhisin şişlik ve morarmayı incelemek için yapılan tıbbi testlerin ardından konulduğunu söyledi.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, başkanın sağlığıyla ilgili bir yazıda kronik venöz yetmezliği "iyi huylu ve yaygın" olarak nitelendirdi.