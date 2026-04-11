Dev turuncu-beyaz paraşütlerin açılmasıyla kapsülün hızı saatte yaklaşık 19 mile düşürülerek kontrollü bir iniş sağlandı. Görevde yer alan Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover ile görev uzmanları Jeremy Hansen ve Christina Koch'un sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu açıklandı. NASA yetkilileri inişi "tam isabet" olarak değerlendirirken, kapsülün planlanan noktaya bir milden daha az sapmayla ulaştığını bildirdi.

54 YIL SONRA AY'A İNSANLI DÖNÜŞ

NASA tarafından gerçekleştirilen "Artemis 2" görevi, insanlığın Ay'a yönelik keşif yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Yarım yüzyılı aşkın bir aranın ardından Ay çevresine gönderilen ilk insanlı görev başarıyla tamamlandı.

NASA’nın Artemis II görevi başarıyla tamamlandı: 4 astronot Dünya’ya geri döndü

Uçuşun tamamı baştan sona canlı olarak yayınlandı.

ORİON KAPSÜLÜ GÜVENLE İNİŞ YAPTI

Görevi tamamlayan Orion uzay aracı, ABD yerel saatiyle 20.07'de California açıklarında Pasifik Okyanusu'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Kapsülün inişi planlanan zamanlamayla birebir örtüşürken, kurtarma ekipleri kısa sürede mürettebata ulaştı.

DÖRT KİŞİLİK TARİHİ MÜRETTEBAT

Görevde yer alan ekip; komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'dan oluştu. Dört astronot, görev süresince hem teknik testler gerçekleştirdi hem de Ay çevresinde önemli gözlemler yaptı.

REKOR MESAFE VE YENİ KEŞİFLER

Yaklaşık 10 gün süren görev boyunca ekip, 1 milyon 118 bin kilometreye yakın mesafe kat ederek insanlı uzay uçuşları açısından dikkat çekici bir başarıya imza attı. Astronotlar, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş bölgelerini görüntüleyerek bu alanda bir ilke imza attı.

GELECEK GÖREVLER İÇİN KRİTİK VERİLER

Görev sırasında uzay aracının sistemleri detaylı şekilde test edilirken, Ay yüzeyinde gelecekte iniş yapılabilecek potansiyel bölgeler de incelendi. Elde edilen verilerin, ileride gerçekleştirilecek insanlı Ay inişleri için önemli bir temel oluşturması bekleniyor.

SAĞ SALİM DÜNYA'YA DÖNÜŞ

İnişin ardından kurtarma ekipleri kapsüldeki astronotları güvenli şekilde çıkararak sağlık kontrolleri için kurtarma gemisine aldı. Böylece "Artemis 2" görevi, planlandığı gibi başarıyla tamamlanmış oldu.

Artemis II uzay aracı Ay yüzeyinin yanından geçerken, Dünya Ay'a kıyasla minicik bir ışık noktası gibi görünür.

Görsel,6 Nisan Pazartesi günü Ay'ın arkasından geçerken Artemis II uzay aracından çekilmiş bir güneş tutulmasını gösteriyor.

(DHA, NY Post)