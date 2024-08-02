PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Joe Biden'ın desteklediği Kamala Harris'in adaylığı kesinleşti! 36 saatten az sürdü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı kızışıyor. Başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ın desteğini açıkladığı mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerden yeterli oyu toplayarak Demokratların resmi adayı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 22:41 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 23:34
Joe Biden’ın desteklediği Kamala Harris’in adaylığı kesinleşti! 36 saatten az sürdü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, Cuma günkü açıklamasında, mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in partisinin başkan adayı olması için delegelerden yeterli oyu aldığını duyurdu.

Demokratların ABD Başkan adayı Kamala HarrisDemokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris

''BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN ONUR DUYUYORUM''

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, çevrimiçi olarak yaptığı duyuruda, Kamala Harris'in Demokratların adayı olmak için gerekli oyu aldığını açıkladı.

Delegeler, Perşembe günü adaylık için oylarını sanal ortamda kullanmaya başladı ve açıklama bugün etkinlik devam ederken geldi. Oy kullanma süreci ise Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

Partisinin ilk siyahi kadın adayı olmaya hazırlanan Kamala Harris, destekçileriyle yaptığı görüşmede "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum" dedi "Kolay olmayacak. Ama bunu başaracağız. Gelecekteki başkanınız olarak, bu mücadeleye hazır olduğumuzu biliyorum." diye de ekledi.

Kamala Harris, Joe BidenKamala Harris, Joe Biden

36 SAATTEN AZ SÜRDÜ

Joe Biden'ın yeniden adaylık kampanyasını sonlandırıp Harris'i desteklemesinin hemen ardından Harris'in adaylık için tek ciddi aday olacağı açıktı. Potansiyel rakipler de dahil olmak üzere partinin neredeyse tamamı Kamala Harris'i yoğun bir şekilde destekledi ve aday olmak için yeterli sayıda delegeden oy alması 36 saatten kısa sürdü.

Kamala Harris böylece adaylık için gerekli 300 delegenin imzasını toplayan tek aday olması nedeniyle oy pusulasında yer alan tek isim oldu.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump - Demokratların adayı Kamala HarrisCumhuriyetçilerin adayı Donald Trump - Demokratların adayı Kamala Harris

HARRİS, OBAMA'NIN EKİBİYLE HAZIRLANIYOR

Harris, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la karşılaşmaya hazırlanırken, kampanya ekibi kıdemli kadrosunu yeniden düzenliyor ve eski Başkan Barack Obama'nın başarılı kampanyalarından deneyimli isimleri kadroya dahil etmeye hazırlanıyor.

Harris ayrıca yardımcısını seçme sürecinin de son aşamasında. ABD merkezli CNN'in haberine göre, Harris'in hafta sonu Minnesota Valisi Tim Walz, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Arizona Senatörü Mark Kelly, Kentucky Valisi Andy Beshear, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Illinois Valisi JB Pritzker gibi isimlerle görüşmesi bekleniyor.

KAMPANYA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK

Harris ve başkan yardımcısı adayı, önümüzdeki hafta seçimin kritik eyaletlerinde kampanya yürütecek ve ilk olarak Salı akşamı Philadelphia'da düzenlenecek mitingle kampanyaya başlayacak.

Demokratlar, resmi adaylarını belirlemek için başlattığı oylamanın, Harris'in başkan yardımcısı adayını açıklamasından önce sona ereceği öngörülüyor.

Parti kuralları gereği başkan yardımcısı adayının onaylanması için de ayrıca bir oylama yapılması gerekmiyor.

Resmi oylama sanal olarak gerçekleşirken, delegeler 19 Ağustos'ta Chicago'da başlayacak Demokrat Parti kongresinde törensel bir yoklama yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savaş çanları... İran’dan ilginç çıkış: Önümüzdeki saatleri bekleyin | İsrail hava sahasını kapattı
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
Instagram’a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz
Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni!
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
Dualarla cennete uğurlandı | Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı! Ayasofya Camii’ne akın ettiler
Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar
Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail’e sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
SON DAKİKA