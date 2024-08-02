Joe Biden’ın desteklediği Kamala Harris’in adaylığı kesinleşti! 36 saatten az sürdü!

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, Cuma günkü açıklamasında, mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in partisinin başkan adayı olması için delegelerden yeterli oyu aldığını duyurdu.
Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, Cuma günkü açıklamasında, mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in partisinin başkan adayı olması için delegelerden yeterli oyu aldığını duyurdu.
''BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN ONUR DUYUYORUM''
Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, çevrimiçi olarak yaptığı duyuruda, Kamala Harris'in Demokratların adayı olmak için gerekli oyu aldığını açıkladı.
Delegeler, Perşembe günü adaylık için oylarını sanal ortamda kullanmaya başladı ve açıklama bugün etkinlik devam ederken geldi. Oy kullanma süreci ise Pazartesi akşamına kadar devam edecek.
Partisinin ilk siyahi kadın adayı olmaya hazırlanan Kamala Harris, destekçileriyle yaptığı görüşmede "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum" dedi "Kolay olmayacak. Ama bunu başaracağız. Gelecekteki başkanınız olarak, bu mücadeleye hazır olduğumuzu biliyorum." diye de ekledi.
36 SAATTEN AZ SÜRDÜ
Joe Biden'ın yeniden adaylık kampanyasını sonlandırıp Harris'i desteklemesinin hemen ardından Harris'in adaylık için tek ciddi aday olacağı açıktı. Potansiyel rakipler de dahil olmak üzere partinin neredeyse tamamı Kamala Harris'i yoğun bir şekilde destekledi ve aday olmak için yeterli sayıda delegeden oy alması 36 saatten kısa sürdü.
Kamala Harris böylece adaylık için gerekli 300 delegenin imzasını toplayan tek aday olması nedeniyle oy pusulasında yer alan tek isim oldu.
HARRİS, OBAMA'NIN EKİBİYLE HAZIRLANIYOR
Harris, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la karşılaşmaya hazırlanırken, kampanya ekibi kıdemli kadrosunu yeniden düzenliyor ve eski Başkan Barack Obama'nın başarılı kampanyalarından deneyimli isimleri kadroya dahil etmeye hazırlanıyor.
Harris ayrıca yardımcısını seçme sürecinin de son aşamasında. ABD merkezli CNN'in haberine göre, Harris'in hafta sonu Minnesota Valisi Tim Walz, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Arizona Senatörü Mark Kelly, Kentucky Valisi Andy Beshear, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Illinois Valisi JB Pritzker gibi isimlerle görüşmesi bekleniyor.
KAMPANYA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK
Harris ve başkan yardımcısı adayı, önümüzdeki hafta seçimin kritik eyaletlerinde kampanya yürütecek ve ilk olarak Salı akşamı Philadelphia'da düzenlenecek mitingle kampanyaya başlayacak.
Demokratlar, resmi adaylarını belirlemek için başlattığı oylamanın, Harris'in başkan yardımcısı adayını açıklamasından önce sona ereceği öngörülüyor.
Parti kuralları gereği başkan yardımcısı adayının onaylanması için de ayrıca bir oylama yapılması gerekmiyor.
Resmi oylama sanal olarak gerçekleşirken, delegeler 19 Ağustos'ta Chicago'da başlayacak Demokrat Parti kongresinde törensel bir yoklama yapacak.