Joe Biden’ın desteklediği Kamala Harris’in adaylığı kesinleşti! 36 saatten az sürdü!

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, Cuma günkü açıklamasında, mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in partisinin başkan adayı olması için delegelerden yeterli oyu aldığını duyurdu.

Partisinin ilk siyahi kadın adayı olmaya hazırlanan Kamala Harris, destekçileriyle yaptığı görüşmede "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum" dedi "Kolay olmayacak. Ama bunu başaracağız. Gelecekteki başkanınız olarak, bu mücadeleye hazır olduğumuzu biliyorum." diye de ekledi.

Delegeler, Perşembe günü adaylık için oylarını sanal ortamda kullanmaya başladı ve açıklama bugün etkinlik devam ederken geldi. Oy kullanma süreci ise Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, çevrimiçi olarak yaptığı duyuruda, Kamala Harris 'in Demokratların adayı olmak için gerekli oyu aldığını açıkladı.

Kamala Harris, Joe Biden

36 SAATTEN AZ SÜRDÜ

Joe Biden'ın yeniden adaylık kampanyasını sonlandırıp Harris'i desteklemesinin hemen ardından Harris'in adaylık için tek ciddi aday olacağı açıktı. Potansiyel rakipler de dahil olmak üzere partinin neredeyse tamamı Kamala Harris'i yoğun bir şekilde destekledi ve aday olmak için yeterli sayıda delegeden oy alması 36 saatten kısa sürdü.

Kamala Harris böylece adaylık için gerekli 300 delegenin imzasını toplayan tek aday olması nedeniyle oy pusulasında yer alan tek isim oldu.