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Anlaşma ABD’yi ayağa kaldırmıştı! 11 Eylül’ü planlayan üç isim için flaş gelişme! Geri adım attılar

Geçtiğimiz günlerde 11 Eylül saldırırısının baş mimarı Halid Shaikh Mohammad'in de aralarında bulunduğu üç teröristin idam cezasından anlaşmayla kurtulması dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanı 11 Eylül 2001 terör saldırılarına karışmakla suçlanan üç kişi için yapılan anlaşmayı geri çektiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 09:36 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 09:57
Anlaşma ABD’yi ayağa kaldırmıştı! 11 Eylül’ü planlayan üç isim için flaş gelişme! Geri adım attılar

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Geçtiğimiz günlerde ABD, 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi'nin itirafçı olduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd AustinABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un üç ismin suçlarını itiraf ettiklerini duyurması tüm dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANMADI
Pentagon; yıllardır yargılanmadan ABD'nin Guantanamo Üssü'nde tutulan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile varılan anlaşmanın detaylarını ise kamuoyu ile paylaşmamıştı.

ABD basını, üç ismin, idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderildi.

KURBANLARIN AİLELERİ BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Üç teröristin ölüm cezasından kurtulmasını sağlayan anlaşma kurbanların aileleri tarafından eleştirildi.

11 Eylül'e ait bir görsel.11 Eylül'e ait bir görsel.

ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ
Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen 3 sanık için yapılan anlaşmayı iptal ederek, sanıkların idam cezası davaları kapsamına geri alındığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir açıklamaABD Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir açıklama

Ayrıca 31 Temmuz'da savunma anlaşmalarını imzalayan askeri komisyonun başındaki yetkili de görevden alındı.

Halid Shaikh Mohammad'in 2003'te yakalandığında ve 2009'da çekilmiş 2 ayrı fotoğrafıHalid Shaikh Mohammad'in 2003'te yakalandığında ve 2009'da çekilmiş 2 ayrı fotoğrafı

SALDIRILARIN MİMARI OLAN İSİM 2003'TE YAKALANMIŞTI
ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların "mimarı" olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı.

11 Eylül sanıkları komplo kurmak, savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek, sivillere saldırmak, kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar vermek, "terörizm ve terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

SALDIRILARDA 2976 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
ABD, 11 Eylül 2001'de, Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbour saldırısından bu yana topraklarındaki en kanlı saldırılara sahne oldu.

El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırdı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırıldı.

11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed

Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlandı ancak bu uçak yolcuların militanlara direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düştü.

ABD, 2976 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası, "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.

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