Anlaşma ABD’yi ayağa kaldırmıştı! 11 Eylül’ü planlayan üç isim için flaş gelişme! Geri adım attılar

11 Eylül'e ait bir görsel. ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen 3 sanık için yapılan anlaşmayı iptal ederek, sanıkların idam cezası davaları kapsamına geri alındığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan bir açıklama Ayrıca 31 Temmuz'da savunma anlaşmalarını imzalayan askeri komisyonun başındaki yetkili de görevden alındı.

Halid Shaikh Mohammad'in 2003'te yakalandığında ve 2009'da çekilmiş 2 ayrı fotoğrafı SALDIRILARIN MİMARI OLAN İSİM 2003'TE YAKALANMIŞTI

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların "mimarı" olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan'da yakalanmıştı. 11 Eylül sanıkları komplo kurmak, savaş hukukunu ihlal ederek cinayet işlemek, sivillere saldırmak, kasten ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukunu ihlal ederek mülke zarar vermek, "terörizm ve terörizme maddi destek" gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

SALDIRILARDA 2976 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD, 11 Eylül 2001'de, Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbour saldırısından bu yana topraklarındaki en kanlı saldırılara sahne oldu. El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırdı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırıldı.

11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlandı ancak bu uçak yolcuların militanlara direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düştü. ABD, 2976 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası, "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN