İngiltere Başbakanı Starmer ve Trump

STARMER'A SUÇLAMA

Muhalefet partileri ve bazı İşçi Partili milletvekilleri, Starmer'ı Kraliyet makamını siyasi bir kalkan olarak kullanmakla suçladı. Liberal Demokrat lideri Sir Ed Davey, Trump'ın İngiltere'ye yönelik hakaretleri devam ederken bu ziyaretin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, "Kralımız, ülkemizi sürekli aşağılayan birinin ayağına gönderilmemeli" açıklamasında bulundu.

Anketler de halkın bu konuda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Son verilere göre İngiliz vatandaşlarının yaklaşık yarısı, mevcut gerginlik ortamında bu ziyaretin gerçekleşmesine karşı çıkıyor.