Buckingham Sarayı, Kral III. Charles'ın nisan ayı sonunda ABD'ye resmi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini resmen doğruladı. Ancak bu hamle, İngiliz siyasetinde "zayıflık" tartışmalarını da beraberinde getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump yönetiminin İngiltere'ye yönelik "aşağılayıcı" tutumuna rağmen Kral'ı Washington'a göndererek ilişkileri düzeltmeye çalışmakla suçlanıyor.
WASHINGTON-LONDRA HATTINDA KRİZ
Son aylarda Londra ve Washington arasındaki "Özel İlişki" (Special Relationship), İkinci Trump döneminin en gergin günlerini yaşıyor. Trump, Starmer hükümetini özellikle Orta Doğu politikaları ve askeri harcamalar üzerinden sert bir dille eleştirmişti.
KRAL TRUMP'IN AYAĞINA GİDİYOR
Trump'ın Starmer için "O bir Winston Churchill değil" ifadesini kullanması, İngiliz uçak gemilerini "oyuncak" olarak nitelendirmesi, İngiltere'nin müttefiklik görevlerini yerine getirmediğini savunması, İngiltere'de büyük bir öfkeye neden olmuştu. Bu gerilimin gölgesinde Kral'ın ziyarete gönderilmesi, birçok kesim tarafından "Starmer'ın Trump'ı yatıştırma çabası" olarak görülüyor.
STARMER'A SUÇLAMA
Muhalefet partileri ve bazı İşçi Partili milletvekilleri, Starmer'ı Kraliyet makamını siyasi bir kalkan olarak kullanmakla suçladı. Liberal Demokrat lideri Sir Ed Davey, Trump'ın İngiltere'ye yönelik hakaretleri devam ederken bu ziyaretin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, "Kralımız, ülkemizi sürekli aşağılayan birinin ayağına gönderilmemeli" açıklamasında bulundu.
Anketler de halkın bu konuda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Son verilere göre İngiliz vatandaşlarının yaklaşık yarısı, mevcut gerginlik ortamında bu ziyaretin gerçekleşmesine karşı çıkıyor.
BUCKONGHAM PROGRAMI DUYURDU
Tüm eleştirilere rağmen Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde Washington DC ve New York'u kapsayan bir program gerçekleştireceğini duyurdu.
Beyaz Saray'da Görkemli Akşam Yemeği: 28 Nisan gecesi Trump tarafından onuruna verilecek yemekte Kral, ABD'nin 250. bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle bir konuşma yapacak.
Kongre'ye Hitap: Kral'ın, 1991'de Kraliçe II. Elizabeth'in ardından ABD Kongresi'ne hitap eden ilk İngiliz hükümdarı olması bekleniyor.
Uzman Yorumu: "Diplomatik Bir Kumar"
Diplomatlar, Starmer'ın bu hamlesini "yüksek riskli bir kumar" olarak değerlendiriyor. Başbakanın, Trump'ın İngiliz Kraliyet ailesine duyduğu bilinen hayranlığı kullanarak, bozulan ticari ve askeri bağları onarmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak eleştirmenler, Trump'ın öngörülemez tavırlarının Kral'ı zor durumda bırakabileceği konusunda uyarıyor.