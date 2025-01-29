Güney Sudan’da petrol İşçilerini taşıyan uçak düştü: Sadece bir kişi kurtuldu

Güney Sudan'ın Birlik Eyaleti'nde petrol işçilerini taşıyan bir uçak, petrol sahasının bulunduğu havaalanından kalkış sırasında düştü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, uçağın başkent Juba'ya gitmek üzere havalandığını ancak kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Yolcular arasında, China National Petroleum Corporation ve devlete ait Nile Petroleum Corporation'ın da yer aldığı Greater Pioneer Operating Company (GPOC) çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan yetkili Gatwech Bipal, hayatını kaybedenler arasında iki Çin vatandaşı ve bir Hintlinin de olduğunu söyledi. Devlet Başkanı Salva Kiir ise kazada mühendisler ve teknik personelin de yaşamını yitirdiğini ifade ederek, olayın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.