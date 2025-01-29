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Güney Sudan’da petrol İşçilerini taşıyan uçak düştü: Sadece bir kişi kurtuldu

Güney Sudan’ın Birlik Eyaleti'nde petrol işçilerini taşıyan bir uçak, kalkış sırasında düştü. Kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yalnızca bir kişi kurtuldu. Yetkililer, uçağın başkent Juba’ya gitmek üzere havalandığını ancak kısa süre sonra düştüğünü belirtti. Hayatını kaybedenler arasında Çin ve Hindistan vatandaşı mühendislerin de bulunduğu bildirildi. Devlet Başkanı Salva Kiir, olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 20:31 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 21:02
Güney Sudan’da petrol İşçilerini taşıyan uçak düştü: Sadece bir kişi kurtuldu

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    Güney Sudan'ın Birlik Eyaleti'nde petrol işçilerini taşıyan bir uçak, petrol sahasının bulunduğu havaalanından kalkış sırasında düştü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

    Yetkililer, uçağın başkent Juba'ya gitmek üzere havalandığını ancak kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Yolcular arasında, China National Petroleum Corporation ve devlete ait Nile Petroleum Corporation'ın da yer aldığı Greater Pioneer Operating Company (GPOC) çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

    Kazayla ilgili açıklama yapan yetkili Gatwech Bipal, hayatını kaybedenler arasında iki Çin vatandaşı ve bir Hintlinin de olduğunu söyledi. Devlet Başkanı Salva Kiir ise kazada mühendisler ve teknik personelin de yaşamını yitirdiğini ifade ederek, olayın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

    Güney Sudan’ın Birlik Eyaleti'nde petrol işçilerini taşıyan bir uçak, kalkış sırasında düştü (Fotoğraf: İHA)Güney Sudan’ın Birlik Eyaleti'nde petrol işçilerini taşıyan bir uçak, kalkış sırasında düştü (Fotoğraf: İHA)

    20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Başlangıçta ölü sayısının 18 olduğu bildirilmişti. Ancak Bipal, kazadan sağ kurtulan iki kişinin de daha sonra hayatını kaybettiğini ve yalnızca bir kişinin hayatta kaldığını açıkladı.

    Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşmadı.

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