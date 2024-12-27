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Suriye'nin devrik lider Esad’ın eşi Esma Esad tecritte! Yaşama şansı yüzde 50

Devrik lider Esad’ın eşi Esma Esad, bu kez de kan kanserine yakalandı. Doktorlar yaşama şansının yüzde 50 olduğunu anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Suriye’nin devrik lider Esad’ın eşi Esma Esad tecritte! Yaşama şansı yüzde 50

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    Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, eşi Esma Esad ile Moskova'ya sığındı. İngiliz The Telegraph gazetesi, şok bir iddia ortaya attı. Bir zamanlar "Ortadoğu'nun modern yüzü, "Çölde bir Gül" diye anılan eski First Lady'nin ölümcül hastalığın pençesinde olduğunu yazdı.

    Haberde lösemi hastalığına yakalanan Esma Esad'ın, durumu kötüleştiği için tecrite alındığı anlatıldı. Enfeksiyonu önlemek amacıyla diğer insanlardan uzak tutulduğu ve kimseyle aynı odayı paylaşmadığı vurgulandı. Doktorların, Esma Esad'ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu anlattığı da hatırlatıldı. Baba Fawaz Akhras'ın da Moskova'da kızının yanında olduğu anlaşıldı.

    Suriye devlet başkanlığı, bu yılın mayıs ayında Esma Esad'a kemik iliği ve kanda görülen agresif bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Esad, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüş ve Ağustos 2019'da bir yıllık tedavinin ardından hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.

    GÖĞÜS KANSERINI ATLATTI LÖSEMİYE YAKALANDI
    Esma Esad, İngiltere'nin başkenti Londra'da kardiyolog bir babanın ve diplomat bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Suriye-İngiltere çifte vatandaşı olan 49 yaşındaki Esad'ın, Şam'ın düşmesinden bir süre önce tedavi için Moskova'ya uçtuğu belirtiliyor.

    Esma Esad, 2011'de ünlü moda dergisi Vogue'da "Çölde bir Gül" başlıklı portresinin yayınlanmasının ardından küresel kamuoyunda üne kavuşmuştu.

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