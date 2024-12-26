İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı

Ebu Safiyye, 180 sağlık personeliyle birlikte şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde yaklaşık 350 kişinin olduğu bilgisini paylaştı.

Hastanede hem tıbbi malzeme hem de gıda maddelerinin oldukça sınırlı olduğunu ve yeni sağlık heyetlerinin bölgeye ulaşamadığını belirten Ebu Safiyye, soykırım savaşının sürdüğü Gazze'deki sağlık sistemine uluslararası koruma talep etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.