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İsrail'den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı

7 Ekim'den bu yana Filistin'e sayısız katliamlarda bulunan İsrail, vahşetlerine bir yenisini ekledi. İsrail bu kez Kemal Advan Hastanesi çevresine bomba yüklü robotlarla saldırdı. İsrail'in son bombayı sabah saat 04:30 civarlarında attığını ve hastanede büyük hasara yol açtığını belirten Ebu Safiyye, hastanenin kapı ve pencerelerinde hasar oluştuğunu ve yoğum bakım odalarının kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 23:36 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 23:36
İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı

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    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bomba yüklü robotlar kullanarak düzenlediği saldırılarla Kemal Advan Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

    İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı. (AA)İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı. (AA)

    Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bomba yüklü robotları hastanenin yanı başında patlattığı dün gecenin kendileri için en kötü saatler olduğunu belirtti. Dün gece kullanılan patlayıcıların öncekilere göre daha büyük olduğu için şiddetli patlamalara yol açtığının altını çizen Ebu Safiyye, şunları kaydetti: "Bomba yüklü robotların patlatılmasıyla binaya şarapneller isabet etti. Hatta hastaların kaldığı odalardan birine isabet etti ve bir hemşirenin yaralanmasına sebep oldu. Hasan et-Tabus isimli hemşire kafasından ağır yaralandı."

    İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı. (AA)İsrail, Kemal Advan Hastanesi çevresine ʺbomba yüklü robotlarlaʺ saldırdı. (AA)

    Hastanede ağır yaralılara müdahale için gerekli malzemelerin olmadığına dikkat çeken Ebu Safiyye, yaralıları başka hastanelere nakletmek istediklerini ve bomba yüklü robotlu saldırıda yaralanan hemşirenin de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledilmesini umduklarını ifade etti.

    Kemal Advan Hastanesi'nin hala İsrail'in insansız hava araçları (İHA) saldırıları tehdidi altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, İHA'dan atılan patlayıcıların da hastanedeki bir personelin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

    İsrail'in son bombayı sabah saat 04:30 civarlarında attığını ve hastanede büyük hasara yol açtığını belirten Ebu Safiyye, hastanenin kapı ve pencerelerinde hasar oluştuğunu ve yoğum bakım odalarının kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

    Devam eden saldırılar sebebiyle yaralılara hizmet vermek için diğer bölgelerden yardım istediklerini aktaran Ebu Safiyye, "Hastanede halihazırda 75 yaralı ile refakatçıları var." ifadelerini kullandı.

    Ebu Safiyye, 180 sağlık personeliyle birlikte şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde yaklaşık 350 kişinin olduğu bilgisini paylaştı.

    Hastanede hem tıbbi malzeme hem de gıda maddelerinin oldukça sınırlı olduğunu ve yeni sağlık heyetlerinin bölgeye ulaşamadığını belirten Ebu Safiyye, soykırım savaşının sürdüğü Gazze'deki sağlık sistemine uluslararası koruma talep etti.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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