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İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal etti! Bekaa’da üç noktaya hava saldırısı

İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesindeki 3 noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:11
İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal etti! Bekaa’da üç noktaya hava saldırısı

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    İsrail Gazze ve Lübnan'da saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesindeki 3 noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

    Lübnan haber ajansı NNA'ya İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

    Lübnan, Takvim Fotoğraf ArşiviLübnan, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BEKAA'DA ÜÇ NOKTAYA HAVA SALDIRISI

    İsrail savaş uçakları Bekaa bölgesindeki Kusaya beldesi kırsalında 3 noktayı bombaladı.

    Ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçakları bölgede alçak uçuş yapıyor.

    İsrail, dün, ilk kez Bekaa Vadisi'ni hedef almış, Baalbek kentinin Tariya beldesinde Litani Nehri kıyısındaki bir evi bombalamıştı.

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    İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

    Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

    Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

    İsrail ordusu, hava saldırıları, patlatarak evleri yıkma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemlerle ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.

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