Suriye'nin başkenti Şam’da bombalı saldırı girişimi: 5 kişi gözaltında

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının şiddetini artırdığı günlerde Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam’da planlanan bir saldırı girişiminin engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların Hizbullah ile bağlantılı olduğu ve yurt dışında özel eğitim aldığı belirlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı girişimi: 5 kişi gözaltında
  • Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'da planlanan bir saldırı girişiminin engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
  • Bir kadın şüpheli, Bab Tuma bölgesindeki Meryemiyye Kilisesi çevresinde dini bir şahsiyetin evinin önüne patlayıcı yerleştirme girişimi sırasında tespit edildi.
  • Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle patlayıcı infilak etmeden etkisiz hale getirildi ve can kaybı yaşanmadı.
  • Gözaltına alınan 5 kişinin Hizbullah ile bağlantılı olduğu ve yurt dışında özel eğitim aldığı belirlendi.
  • Operasyon, Terörle Mücadele Dairesi ile Şam kırsalındaki İç Güvenlik Komutanlığının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

ŞAM'IN GÜVENLİĞİNİ HEDEFLEYEN BİR SALDIRI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Dairesi ile Şam kırsalındaki İç Güvenlik Komutanlığının işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu, başkentin güvenliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun güvenlik güçlerinin takibi sonucunda gerçekleştirildiği ifade edilerek, bir kadın şüphelinin Bab Tuma bölgesindeki Meryemiyye Kilisesi çevresinde, dini bir şahsiyetin evinin önüne patlayıcı yerleştirme girişimi sırasında tespit edildiği aktarıldı.

Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi sayesinde patlayıcının infilak etmeden etkisiz hale getirildiği, olayda can kaybı ya da hasar yaşanmadığı kaydedildi.

HİZBULLAH BAĞLANTISI ÇIKTI

Açıklamada, "İlk soruşturma bulgularından yola çıkılarak 5 kişi gözaltına alındı, bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğu, yurt dışında, patlayıcı yerleştirme dahil özel eğitim aldığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

