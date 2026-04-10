Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulundu.

NAİM KASIM'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in 40 gündür düzenlediği hava ve kara saldırılarının Hizbullah'ın Hayfa ve daha ilerisine saldırılar düzenlemesini engellemediğini aktardı.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in başarısızlığını örtbas etmek için 8 Nisan'da başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanlı katliamlar yaptığını vurguladı.