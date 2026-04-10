Hizbullah lideri Naim Kasım'dan direnişe devam açıklaması: Son nefese kadar devam edeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’e karşı direnişin “son nefese kadar” süreceğini açıkladı. Lübnan hükümetine “bedava tavizlerden kaçınma” çağrısı yapan Kasım, İsrail’in saldırılarının başarısız olduğunu savundu. Kasım, “işgalcilerin ülkeden çıkarılacağını” ve egemenliğin yeniden tesis edileceğini söyledi.

NAİM KASIM'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in 40 gündür düzenlediği hava ve kara saldırılarının Hizbullah'ın Hayfa ve daha ilerisine saldırılar düzenlemesini engellemediğini aktardı.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in başarısızlığını örtbas etmek için 8 Nisan'da başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanlı katliamlar yaptığını vurguladı.

Lübnan'a İsrail saldırıları, Fotoğraflar: AA

"İŞGALCİLERİ KOVACAĞIZ"

"Direnişimiz son nefesimize kadar devam edecek." diyen Kasım, Lübnan hükümetine seslenerek, şunları söyledi:

Önceki duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz. Yetkililere, bedava tavizler vermeyi bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Devlet, ordu, halk ve direniş olarak birlikte ülkemizi koruyacak ve işgalcileri kovarak egemenliğini yeniden tesis edeceğiz.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ederken Hizbullah ise Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılarını sürdürüyor.

