Coachella müzik festivali iki hafta sonu boyunca düzenlenecek. Festivalde günde yaklaşık 125 bin kişi yer alacak ve etkinlik yedi sahnede gerçekleştirilecek. Justin Bieber uzun bir aranın ardından sahneye çıkmaya hazırlanırken, programda Moby, Sombr, Iggy Pop, Ethel Cain ve Labrinth gibi farklı türlerden isimler yer alıyor. Sanatçı çeşitliliğinin geniş bir kitleye hitap etmesi dikkat çekerken, biletlerin satışa sunulmasının ardından üç gün içinde tükendi. İşte festival tarihleri…

2026 COACHELLA MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN?

2026 Coachella müzik festivali 10 Nisan Cuma ile 19 Nisan Pazar tarihleri arasında iki hafta sonu boyunca düzenlenecek.