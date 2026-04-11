Coachella 2026 tarihi: Müzik festivali Coachella'da hangi sanatçının konseri var?

Her yıl dünyanın dört bir yanından müzik tutkunlarını bir araya getiren Coachella müzik festivali 2026’da da yıldız isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen festivalin bu yılki tarihleri ve sahne alacak sanatçılar şimdiden merak ediliyor.

  • Coachella müzik festivali 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Indio kentindeki Empire Polo Club alanında düzenlenecek.
  • Festivalde Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, Anyma, The xx, The Strokes ve BIGBANG gibi sanatçılar sahne alacak.
  • Festival iki hafta sonu boyunca günde yaklaşık 125 bin kişiyi ağırlayacak ve yedi sahnede gerçekleştirilecek.
  • Festival biletleri satışa sunulmasının ardından üç gün içinde tükendi.
  • Justin Bieber uzun bir aranın ardından festivalde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Coachella müzik festivali iki hafta sonu boyunca düzenlenecek. Festivalde günde yaklaşık 125 bin kişi yer alacak ve etkinlik yedi sahnede gerçekleştirilecek. Justin Bieber uzun bir aranın ardından sahneye çıkmaya hazırlanırken, programda Moby, Sombr, Iggy Pop, Ethel Cain ve Labrinth gibi farklı türlerden isimler yer alıyor. Sanatçı çeşitliliğinin geniş bir kitleye hitap etmesi dikkat çekerken, biletlerin satışa sunulmasının ardından üç gün içinde tükendi. İşte festival tarihleri…

2026 COACHELLA MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN?

2026 Coachella müzik festivali 10 Nisan Cuma ile 19 Nisan Pazar tarihleri arasında iki hafta sonu boyunca düzenlenecek.

COACHELLA'DA HANGİ SANATÇININ KONSERİ VAR?

Coachella müzik festivali 2026'nın ana sahne programında Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G ve Anyma öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kadroda ayrıca The xx, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, KATSEYE ve BIGBANG de bulunuyor. Festival, 10–12 Nisan ile 17–19 Nisan 2026 tarihlerinde iki ayrı hafta sonunda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgilere Coachella Valley Music and Arts Festival'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

COACHELLA MÜZİK FESTİVALİ NEREDE?

Coachella müzik festivali, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Indio kentinde, Empire Polo Club alanında düzenleniyor.

(Görseller sosyal medyadan alındı.)

