Suriyeliler evlerine dönüyor! Yıllardır topraklarından uzaktaydı: Hama’da ailesine kavuşan adam gündem oldu

Suriyeli muhalifler Beşar Esad rejimine karşı adım adım ilerliyor. Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken muhalifler resmen Şam'a doğru yürüyor.

Suriyeli muhalifler Beşar Esad rejimine karşı adım adım ilerliyor. Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken muhalifler resmen Şam’a doğru yürüyor., EPA

SURİYELİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Muhalifler ilerlemeye devam ederken 2011'de patlak veren iç savaştan bu yana memleketinden uzak kalan Suriyeliler akın akın evlerine dönüyor.

Muhalifler ilerlemeye devam ederken 2011’de patlak veren iç savaştan bu yana memleketinden uzak kalan Suriyeliler akın akın evlerine dönüyor, Reuters

HAMA'DA DUYGUSAL KAVUŞMA

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllarca doğup büyüdüğü topraklardan uzak kalan bir adam, memleketi Hama'da ailesiyle ailesine kavuştu.

Suriyeli adamın ailesine kavuştuğu anlar gündem oldu.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı. Muhalifler 5 Aralık'ta ise Hama'yı rejim güçlerinin elinden aldı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'ta da bazı bölgeleri ele geçirdi. Ürdün sınırındaki Dera ve ardından Şam'a sadece 100 kilometre uzaklıktaki Suveyda'yı da rejim güçlerinden aldı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.