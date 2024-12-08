Güney Kore’de sıkıyönetim krizi derinleşiyor: Eski Savunma Bakanı Kim tutuklandı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı (İHA)

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, ülke siyasetinde bir deprem daha yaşandı. Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in gece saatlerinde savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.