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Güney Kore’de muhalefet Meclis’e önerge sunmuştu! Yoon Suk Yeol’ün görevden alınması için oylama yapılacak

Güney Kore'de 5 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden alınması için oylama yapılacak. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:05
Güney Kore’de muhalefet Meclis’e önerge sunmuştu! Yoon Suk Yeol’ün görevden alınması için oylama yapılacak

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Güney Kore'de 5 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından muhalefet Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden alınması için Meclis'e önerge sunmuştu. Yeol'ün görevden alınması için oylama yapılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ReutersGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Reuters

YOON SUK YEOL'ÜN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN OYLAMA

Muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak, ReutersMuhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak, Reuters

MUHALEFET ÖNERGE SUNMUŞTU

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak, EPAMuhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak, EPA

Karar için iktidar partisinin desteğini alıp alamayacağı belirsiz olan muhalefetin önergeyi meclisten geçirip geçiremeyeceği henüz netleşmiş değil.

Parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanından bu yana ilk kez bugün kamunun karşısına çıkan Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, Güney Kore halkından özür dilerken, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını belirtmişti.

Yoon'un üye olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'nin ise oylamada nasıl bir tavır alacağı belirsizliğini koruyor.

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PARTİ LİDERİ ÖZÜR DİLEDİ

Partinin lideri Han Dong-hoon, Yoon'un özür konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı'nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Han, dün de Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden böyle "radikal" bir eyleme girişmesinin önlenmesi için yetkilerinin askıya alınması gerektiği ifade etmişti.

Siyasi gözlemciler, milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılmayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine destek işareti verdiği yorumunu yapıyor.

Öte yandan PPP'nin meclis grubu, önerge aleyhinde oy kullanarak azil sürecini engellemeye yönelik tavırlarını sürdürüyor.

Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili, 6 dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.

Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, EPAGüney Kore'de sıkıyönetim krizi, EPA

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM KRİZİ

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, EPAGüney Kore'de sıkıyönetim krizi, EPA

ORDUYA TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

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