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Atina yönetimi İsrail ve ABD'den yeni silah alımı için masada: Türkiye Sınırları ve Ege adalarına yerleştirmeyi planlıyor

İsrail ile Yunanistan, 36 PULS sistemi alımı için 600-700 milyon dolarlık bir anlaşma görüşmelerine başladı. Yunan hükümeti, anlaşmayı 2025'in ilk çeyreğinde onay için parlamentoya sunmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 20:58 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 20:58
Atina yönetimi İsrail ve ABD’den yeni silah alımı için masada: Türkiye Sınırları ve Ege adalarına yerleştirmeyi planlıyor

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    İsrail ile Yunanistan arasında yeni bir silah anlaşması görüşmeleri başladığı iddia ediliyor. Yunan gazesi Kathimerini'nin Reuters'e dayandırdığı habere göre, Yunanistan, Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında İsrail'den silah sistemleri alımına yönelik temaslarını yoğunlaştırdı. Habere göre, Yunanistan, İsrail'den 36 PULS sistemi satın almak için ileri düzey görüşmelerde bulunuyor.

    Görüşmelerin 600-700 milyon dolarlık bir anlaşma için sürdüğü ve aynı zamanda İsrail hükümetiyle 2 milyar dolarlık uçaksavar ve füze savunma kubbesi temini için avro bazında müzakerelerin yapıldığı belirtiliyor. İki yetkilinin Reuters'e verdiği bilgilere göre, Yunan hükümeti, anlaşmayı 2025'in ilk çeyreğinde onay için parlamento komitesine sunmayı planlıyor.

    İsrail'in Elbit firması tarafından üretilen PULS (Hassas ve Üniversal Fırlatma Sistemi) roket topçu sisteminin menzili 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. Anlaşma kapsamında, bu sistemin bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesi de öngörülüyor.

    Yunanistan, İsrail ile yeni silah anlaşması için masaya oturdu (Fotoğraf: AA)Yunanistan, İsrail ile yeni silah anlaşması için masaya oturdu (Fotoğraf: AA)

    MİLYARLIK ANLAŞMA MASADA

    Haberde Yunanistan'ın, ABD'den 40 yeni F-35 savaş uçağı ve Fransa'dan dört fırkateyn satın almayı içeren, 10 yıl sürecek ve milyarlarca doları kapsayan büyük bir savunma satın alma planı hazırladığı ifade edildi.

    Yunanistan, İsrail ile yeni silah anlaşması için masaya oturdu (Fotoğraf: AA)Yunanistan, İsrail ile yeni silah anlaşması için masaya oturdu (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE SINIRINA YOĞUN TAKVİYE

    Rueters'e göre bir diğer gelişme ise, ABD yapımı Switchblade insansız hava araçlarının tedarikinin, Yunanistan'ın dışişleri ve savunma karar alma organı KYSEA tarafından onaylanması oldu. Yunanistan'ın savunma stratejisi gereği, bu sistemleri Türkiye ile olan kuzeydoğu sınırları ve Ege'deki adalara yerleştirmesinin beklendiği belirtildi.

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