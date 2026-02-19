Suriye'deki genel affın şifreleri | Ankara terör koridorunu dağıttı Şam'ın otoritesi arttı
Suriye'nin üniter bütünlüğünü koruyacak ve kardeşlik ortamını pekiştirecek adımlar hızla atılıyor. YPG/SDG'nin entegrasyon süreci sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ses getirecek bir hamle geldi. Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi imzaladı. İşkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı. Genel af ve SDG’nin entegrasyonu toplumsal uzlaşıda önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Nitekim Ankara'nın "terör koridoru"na karşı attığı etkili adımlar Şam'ın otoritesini pekiştiriyor.
8 Aralık 2024 devrimi ile Esad zulmünden kurtarılan Suriye, adım adım müreffeh yarınlara ilerliyor.
Devrim sonrası geçiş sürecini YPG silah bırakmayarak sabote ederken; Suriye ordusunun Fırat'ın batısı ve doğusunda yürüttüğü etkili operasyonlar terör örgütüne diz çöktürdü.
SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİ BAŞLADI
Ayn-el Arab, Kamışlı ve Haseke hattına sıkışan YPG, entegrasyona boyun eğdi. Elinde tuttuğu petrol sahaları, havalimanları ve sınır kapılarını Şam'a devretmeyi kabul etti.
SDG'nin entegre olacak unsurların listesini önümüzdeki günlerde Suriye ordusuna teslim etmesi bekleniyor. Örgüt unsurlarının toplu katılımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği öğrenilirken; SDG saflarında terör faaliyetine katılmamış olanlar orduya ferdi olarak kabul edilecek.
ŞARA'DAN SES GETİRECEK ADIM: GENEL AF İLAN EDİLDİ
Ülkenin üniter bütünlüğünü koruyacak adımlar hızla atılırken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ses getirecek bir hamle geldi. Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı.
Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.
Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.
Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.
Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.
Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.
İŞKENCE, İNSAN TİCARETİ VE SURİYE HALKINA AĞIR İHLALLER AFFEDİLMEYECEK
Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.
Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.
ÜNİTER BİR SURİYE'NİN TÜRKİYE VE BÖLGEYE ETKİLERİ
Peki, Suriye'nin üniter bütünlüğünü tesis etmesinin hem Türkiye'ye hem de bölgeye nasıl etkisi olacak?
TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME
Genel af ve SDG'nin entegrasyonu, sadece askeri bir birleşme değil, toplumsal bir uzlaşı çabasıdır.
Kürt Haklarının Tanınması: Mutabakat; Kürtçe eğitim hakları, kültürel haklar ve vatansız Kürtlere vatandaşlık verilmesi gibi uzun süredir bekleyen kronik sorunları çözmeyi hedefliyor.
Toplumsal Barış: Genel af, hem rejim muhaliflerini hem de silahlı gruplara katılmış bireyleri kapsayarak, halkın devletle olan "güven bunalımını" aşmayı amaçlıyor.
Siyasi Meşruiyet: Şam'daki yeni yönetimin tüm Suriye topraklarında egemenliğini ilan etmesi, uluslararası arenada meşruiyetini pekiştiriyor.
SURİYE 'ENERJİ' YAKALAYACAK... İÇ TİCARET VE TARIM CANLANACAK
Suriye'nin "ekonomik kalbi" olan kuzeydoğu bölgesinin Şam'a devri, ekonomik dengeleri Suriye lehine değiştirecek.
Petrol ve Gaz: Ülkenin enerji kaynaklarının (Haseke ve Deyrizor sahaları) kontrolü devlete geçiyor. Bu, enerji krizinin çözümü ve yeniden inşa için gereken finansmanın sağlanması demek.
Tarım Koridoru: Suriye'nin "tahıl ambarı" olan bölgelerin entegrasyonu, gıda güvenliğini artıracak ve ekmek kuyruklarını bitirecek.
Gümrük ve Ticaret: Sınır kapılarının ve ana yolların devlet kontrolüne girmesiyle iç ticaret canlanacak.
Bu ortam, Türkiye'deki Suriyeliler için "güvenli dönüş" umudunu yeşertiyor.
Türkiye ile İlişkiler: SDG'nin (YPG unsurlarının) sözde özerk yapısının son bulması ve Şam'ın otoritesinin tesisi, Ankara'nın "terör koridoru" endişelerini diplomatik bir çözüme yaklaştırıyor.