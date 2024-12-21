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Suriye'de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi

Suriyeli lider Ahmed eş-Şera, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle Şam'da gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Şera, ülkesinin yeniden yapılanma sürecine destek talep ederken, Suriye halkına barış ve istikrarın sağlanması için fırsat tanınmasının önemine vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 20:12 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 20:12
Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi

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    Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, liderleri Şera ile ABD heyeti arasında dün Şam'da gerçekleşen görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, Leaf başkanlığındaki ABD heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Şera'nın, görüşmede Suriye'nin her alanda toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması için uluslararası destek çağrısında bulunduğu belirtildi.

    Suriye halkının bölgedeki tüm taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Şera, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

    Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Şera, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

    Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Şera, halkın, Beşşar Esed rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

    Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Şera, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

    Şera, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

    ABD HEYETİ SURİYE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI TEBRİK ETTİ

    ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Beşşar Esed rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti.

    Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteklerini yineleyen heyet, ABD'nin, çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti.

    Heyet, özellikle "Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler" gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti.

    ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

    Heyet, mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusunun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti.

    Her iki taraf, yaşananları Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı.

    Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.

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