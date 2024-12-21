Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı

Ukrayna Rusya'nın Kazan kentinde çok sayıda binayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA İHA'LI SALDIRI

Ukrayna 37 katlı Azure Skies konut kulesini hedef aldı. 112 metre yüksekliğindeki gökdelen Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından alev aldı.

Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kazan'daki Azure Skies gökdelenine çarptığı an, The Sun

112 METRELİK GÖKDELEN VURULDU

Rusya'ya bağlı olan ve Moskova ile St. Petersburg'dan sonra üçüncü başkenti olarak adlandırılan Tataristan'ın Kazan kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA 112 metre yüksekliğindeki bir binanın üst kısmına çarptı.

Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracı saldırısının ardından hasar gören çok katlı bir konut binasını gösteren bir görüntü, Reuters

İKİ KONUT DAHA ALEV ALDI

Ayrıca, Kazan'ın merkezindeki 23 katlı Manhattan konut binası da vuruldu. Komplekse bir İHA'nın düştüğü ve bunun sonucunda büyük bir patlama ve yangının meydana geldiği görüldü.

Kazan'daki Manhattan konut kompleksine bir İHA'nın çarptığı an, The Sun

Vatandaşlara tahliye olmaları veya bodrumlara sığınmaları söylendi. Ayrıca Kazan'da beş katlı bir binada İHA saldırısı sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazan'daki Manhattan konut kompleksine bir İHA'nın çarptığı an, The Sun

Kente yerel saatle sabah 8.30 civarında başlayan saldırıların ardındaki amacın ne olduğu ve belirli bir hedef olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna'nın kontrolündeki en yakın toprak Kazan'a yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla daha fazla saldırı olabileceği endişesi oluştu ve bölge sakinlerine sakin olmaları, sıcak giyinmeleri ve birinci katlara ve bodrumlara inmeleri emredildi.

Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracı saldırısının ardından hasar gören çok katlı bir konut binasını gösteren bir görüntü, Reuters

KAZAN'A 8 SALDIRI

Kazan saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Bölge yetkilileri, bugün Kazan'a toplam sekiz adet insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini söyledi. İHA'ların sadece bir tanesinin vurulduğu bildirildi.

Rus kaynaklarına göre, İHA'lardan biri sanayi kuruluşuna, biri nehre, altısı ise yerleşim alanlarına isabet etti.

Kazan'da bir drone saldırısının ardından hasar gören bir konut binasının önünde yerel yetkililer duruyor, The Sun

UÇUŞLAR DURDU OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kentteki uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu. Kazan'daki bazı okullarda İHA saldırıları sonucu öğrenciler tahliye edildi.