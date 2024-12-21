Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı

Ukrayna Rusya'nın Kazan kentinde çok sayıda binayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.
UKRAYNA'DAN RUSYA'YA İHA'LI SALDIRI
Ukrayna 37 katlı Azure Skies konut kulesini hedef aldı. 112 metre yüksekliğindeki gökdelen Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından alev aldı.
112 METRELİK GÖKDELEN VURULDU
Rusya'ya bağlı olan ve Moskova ile St. Petersburg'dan sonra üçüncü başkenti olarak adlandırılan Tataristan'ın Kazan kentinde Ukrayna'ya ait bir İHA 112 metre yüksekliğindeki bir binanın üst kısmına çarptı.
İKİ KONUT DAHA ALEV ALDI
Ayrıca, Kazan'ın merkezindeki 23 katlı Manhattan konut binası da vuruldu. Komplekse bir İHA'nın düştüğü ve bunun sonucunda büyük bir patlama ve yangının meydana geldiği görüldü.
Vatandaşlara tahliye olmaları veya bodrumlara sığınmaları söylendi. Ayrıca Kazan'da beş katlı bir binada İHA saldırısı sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Kente yerel saatle sabah 8.30 civarında başlayan saldırıların ardındaki amacın ne olduğu ve belirli bir hedef olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Ukrayna'nın kontrolündeki en yakın toprak Kazan'a yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla daha fazla saldırı olabileceği endişesi oluştu ve bölge sakinlerine sakin olmaları, sıcak giyinmeleri ve birinci katlara ve bodrumlara inmeleri emredildi.
KAZAN'A 8 SALDIRI
Kazan saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Bölge yetkilileri, bugün Kazan'a toplam sekiz adet insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini söyledi. İHA'ların sadece bir tanesinin vurulduğu bildirildi.
Rus kaynaklarına göre, İHA'lardan biri sanayi kuruluşuna, biri nehre, altısı ise yerleşim alanlarına isabet etti.
UÇUŞLAR DURDU OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ
Kentteki uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu. Kazan'daki bazı okullarda İHA saldırıları sonucu öğrenciler tahliye edildi.