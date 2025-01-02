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İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif: "200 dinozor ayak izi bulundu"

İngiltere'de 166 milyon yıllık bir keşfe imza atıldı. Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir taş ocağında yaptıkları kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 200 dinozor ayak izi keşfetti.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:07
İngiltere’de 166 milyon yıllık keşif: 200 dinozor ayak izi bulundu

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    İngiltere'de Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir taş ocağında yaptıkları kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 200 dinozor ayak izi keşfetti.

    İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)

    5 ROTA BULUNDU

    Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxfordshire'daki bir taş ocağında yer alan kazı noktalarında, dinozor ayak izlerinin yer aldığı 5 rota bulunduğu bildirildi.

    İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)

    DİNOZOR YOLU

    Açıklamada, Mazozoik dönemin ikinci bölümünün ortalarına (Orta Jura Dönemi) tarihlenen ve yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen izlerin, aynı bölgede farklı noktalarda bulunan "Dinozor Yolu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

    İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)

    Bulunan ayak izleri arasında 9 metre büyüklüğünde olduğu düşünülen etçil, 3 parmaklı ve pençeli Megalosaurus ile onun 2 katı büyüklüğündeki bir otçul dinozorun ayak izinin de yer aldığı bildirildi.

    İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)İngiltere'de 166 milyon yıllık keşif (BBC)

    Otçul dinozorun, "Diplodocus" olarak bilinen uzun boyunlu dinozorun akraba türü olan "Cetiosaurus" türüne ait olduğu düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, 5 noktadan 4'ünde otçul dinozor, diğerinde de 1 etobur dinozorun ayak izinin keşfedildiği vurgulandı.

    Açıklamada, bir taş ocağı çalışanınca keşfedilen ve Oxford ile Birmingham üniversitelerinden 100 araştırmacının katılımıyla yapılan kazılarda bulunan ayak izi sayısının 200 olduğu belirtildi.

    Bölgede ilk olarak 1997'de keşfedilen ayak izleri, iki üniversitenin çalışmaları kapsamında araştırılıyor.

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