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Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt

NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik zirvede bir araya gelmeye hazırlanırken, ittifak içinde savunma harcamaları tartışması yeniden alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO'nun yükünü en fazla biz taşıyoruz" çıkışına Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den yanıt geldi. Merz, Almanya'nın dört yıl içinde savunma bütçesini iki katına çıkaracağını açıklayarak, bu konuyu Ankara Zirvesi'nde de gündeme getireceğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt

İran-ABD gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki dönüşümün gölgesinde gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde, NATO'da savunma harcamaları tartışması gündemin ilk sıralarına yerleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefik ülkelerin savunmaya yeterince katkı sunmadığı yönündeki eleştirilerine Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Almanya'nın savunma bütçesini dört yıl içinde iki katına çıkaracağını belirten Merz, NATO'nun geleceğini ilgilendiren bu başlığın önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak zirvenin de en önemli gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Almanya Başbakanı Friedrich Merz (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'daki yük paylaşımına ilişkin eleştirilerini değerlendirdi.

Merz, Almanya'nın savunma yatırımlarını artırmak için tarihi adımlar attığını belirterek, "Almanya, dört yıl içinde savunma bütçesini ikiye katlıyor. Bu, savunma kapasitemizi güçlendirmek adına şimdiye kadar yaptığımız en büyük çaba." dedi.

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Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-3

"ANKARA'DA DA GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Savunma harcamalarına ilişkin verilerin ortada olduğunu söyleyen Merz, bu konuyu önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde de gündeme getireceğini açıkladı. Merz, Avrupa ülkelerinin NATO'nun savunmasına daha güçlü katkı sunmak konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, Almanya'nın bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

AVRUPA'DAN ORTAK SAVUNMA MESAJI

Merz, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin en büyük üye ülkesi olarak kıta güvenliği konusunda özel sorumluluk taşıdığını belirtti.

Baltık ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Alman Başbakan, "Baltık ülkelerinin güvenliği aynı zamanda Almanya'nın da güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-4

LİTVANYA'DAN NÜKLEER CAYDIRICILIK MESAJI

Basın toplantısında Litvanya'nın nükleer silah konuşlandırılmasına ilişkin yasağı kaldırma planı da gündeme geldi. Merz, bunun Litvanya'nın egemen kararı olduğunu belirterek, Rusya'dan kaynaklanan güvenlik tehdidinin bölgede ciddiyetle değerlendirildiğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise amaçlarının gerilimi artırmak değil, NATO'nun nükleer caydırıcılık kapasitesinin bir parçası olmak olduğunu ifade etti.

Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-5

TRUMP: "NATO'NUN FATURASINI BİZ ÖDÜYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'ya diğer ülkelerden çok daha fazla kaynak ayırdığını savundu.

Trump, ABD'nin NATO için 999 milyar dolar harcadığını öne sürerek, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya'nın harcamalarının bunun çok altında kaldığını iddia etti.

Paylaşımında, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerini kullandı.

Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-6

NATO'DA SAVUNMA HARCAMALARI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Trump'ın çıkışıyla yeniden alevlenen savunma harcamaları tartışmasının, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Zirvede, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve NATO'nun yeni güvenlik stratejisinin şekillendirilmesi başlıklarının ele alınacağı değerlendiriliyor.

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Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-8 Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-9 Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt-10
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