Ankara Zirvesi öncesi NATO'da bütçe tartışması! Almanya'dan Trump'a yanıt

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise amaçlarının gerilimi artırmak değil, NATO'nun nükleer caydırıcılık kapasitesinin bir parçası olmak olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında Litvanya'nın nükleer silah konuşlandırılmasına ilişkin yasağı kaldırma planı da gündeme geldi. Merz, bunun Litvanya'nın egemen kararı olduğunu belirterek, Rusya'dan kaynaklanan güvenlik tehdidinin bölgede ciddiyetle değerlendirildiğini söyledi.

TRUMP: "NATO'NUN FATURASINI BİZ ÖDÜYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'ya diğer ülkelerden çok daha fazla kaynak ayırdığını savundu.

Trump, ABD'nin NATO için 999 milyar dolar harcadığını öne sürerek, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya'nın harcamalarının bunun çok altında kaldığını iddia etti.

Paylaşımında, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerini kullandı.