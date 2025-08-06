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Gana'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var: 2 bakan hayatını kaybetti
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Gana'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'nın Ashanti vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, can kaybının yaşandığı ve yangın çıktığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

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Gana'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var: 2 bakan hayatını kaybetti

Gana'nın Ashanti vilayetinde düşen askeri helikopterdeki 2 bakanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri helikopterin Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğünü ifade etti.

2 BAKAN HAYATINI KAYBETTİ
Debrah, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın ulusal bir trajedi olduğunu belirten Debrah, bir sonraki duyuruya kadar tüm bayrakların yarıya indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirilmişti.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcu bulunduğu kaydedilmişti.

Helikopterin tipine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

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