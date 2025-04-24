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İngiltere Prensesi Anne’den Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Savaşı mesajı

İngiltere Kraliyet Prensesi Anne, Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı töreninde konuştu. Prenses Anne "Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var. Hep birlikte savaşanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyulacak daha iyi bir dünya için birlikte çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:07
İngiltere Prensesi Anne’den Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Savaşı mesajı

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İngiltere Kraliyet Prensesi Anne, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

İNGİLİZ PRENSESİNDEN GELİBOLU'DA ÇANAKKALE MESAJI

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma töreninde İtilaf Devletleri adına konuşan Prenses Anne, sıcak ve nazik karşılama için Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Prenses Anne, Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anarak, savaşta yaralanan gazilerin, yıllar geçtikçe hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Onların hatıralarının solmamasını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Anne, Gelibolu'daki savaşta tüm tarafların yaşadığı acı, kayıp ve ızdırabın hayal bile edilemez olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi, AABirleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi, AA

"ANMA BAYRAĞINI GELECEK NESİLLERE AKTARMA GÖREVİMİZ VAR"

Prenses Anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) Başkanı olarak, bu tarihi alanların korunması için Türk dostlarımızla el ele vererek bu muhteşem yarımadada yürütülen çalışmaları görmekten memnuniyet duyuyorum. Şehitlerin anısını yaşatmak için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var. Hep birlikte savaşanları onurlandırmalı ve savaşmaya daha az ihtiyaç duyulacak daha iyi bir dünya için birlikte çaba göstermeliyiz.

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu cephedeki kahramanlığıyla ün kazandığını belirten Prenses Anne, "Buradaki deneyimi onu hem askeri bir lider hem de bir devlet adamı olarak şekillendirmiştir." ifadesini kullandı.

Prenses Anne, Atatürk'ün 1934'te Anzak askerleri ve annelerine hitaben yazdığı mektuptaki, "Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." ifadelerini anımsatarak, "Bu topraklarda yaşanan çetin savaşların yerini kalıcı dostluklara ve güçlü ittifaklara bırakmasını sağlayan bu sözleri geleceğe taşımalıyız." diye konuştu.

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