Şara, ekonominin yeniden inşası, hizmet kalitesinin artırılması, yatırım ortamının hazırlanması, istihdam fırsatlarının sağlanması ve üretimin artırılmasının, başta Halk Meclisi olmak üzere tüm devlet kurumlarının ortaklaşa üstlendiği milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'DEKİ HALK MECLİSİ'NE DESTEK

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun düzenlenmesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunu düzenlemesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtilerek bu adım memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, "Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi'nin, ülkede kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla istikrar, güvenlik ve refah tesis edilmesi çabalarına değerli katkılar sunacağına ve ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde icra edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarının da desteklenmeye devam edileceği mesajı verildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya