Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!

İsrail'in 27 Eylül 2024 akşamı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği bombardımanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.
Saldırıya 'Yeni Düzen' adını veren İsrail, saldırı esnasında F-35 savaş uçaklarından 85 adet sığınak delici bomba bıraktı.
İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinde 80 ton patlayıcı kullanıldığını söyledi.
Nasrallah suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)
SUİKAST GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı.
SIĞINAK DELİCİ BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ AN
Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.
YERALTINDAKİ KARARGAHTA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.
Sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. (Takvim.com.tr)
ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.