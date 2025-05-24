Bugün Dolmabahçe'de sürpriz bir ziyaret yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki saatten fazla süren görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti. (AA)

ŞARA'DAN ÖZEL KABUL

Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.