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Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack’ı kabul etti.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:48 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:49
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti!

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Bugün Dolmabahçe'de sürpriz bir ziyaret yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki saatten fazla süren görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti. (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti. (AA)

ŞARA'DAN ÖZEL KABUL

Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

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