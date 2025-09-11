Sumud Filosu Gazze yolunda! İspanya’dan gelen tekneler hareket etti

İsrail ablukasını kırmak ve insanı yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler, ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na doğru hareket etti.
FİLO YOLA ÇIKTI
Küresel Sumud Filosunda yer alan ve 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na ulaşan 22 İspanyol teknesi, Tunus'tan filoya katılacak diğer tekneleri beklemek üzere ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert Limanı'na doğru yola çıktı.
TSİ 13:30'da yola çıkan tekneler, Binzert Limanı'nda aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Tunus'tan Küresel Sumud Filosuna katılacak teknelerin gelmesini bekleyecek.
Tunus'un Binzert kentinden Gazze'ye doğru önümüzdeki günlerde toplu olarak yola çıkacak olan filonun tam hareket günü ve saati güvenlik endişesi nedeniyle belirtilmiyor.
ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ
Binlerce Tunuslunun katılımıyla dün yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.
Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.
Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.