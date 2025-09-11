PODCAST CANLI YAYIN

Almanya’da uçuş skandalı! Ankette ortaya çıktı: Pilotların yüzde 93’ü uyuyor

Almanya’da pilot sendikası VC’nin yaptığı ankete göre, ticari havayolu pilotlarının yüzde 93’ü uçuş sırasında kestirdiğini söyledi. Sendika, yoğun programlar, personel eksikliği ve operasyonel baskının yorgunluğu artırdığını belirterek, havayolu şirketleri ve yetkililerden güvenlik için acil önlem çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi:
Almanya’da uçuş skandalı! Ankette ortaya çıktı: Pilotların yüzde 93’ü uyuyor

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan anket, ülkedeki ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyuklamasının artık yaygın bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu.

VC, 900'den fazla pilotun katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

UÇUŞ SIRASINDA UYUYORLAR

Buna göre, katılımcıların yüzde 93'ü son aylarda uçuş sırasında kestirdiğini ifade etti.

Vereinigung Cockpit Başkan Yardımcısı Katharina Dieseldorff, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Kısa bir kestirme, Alman kokpitlerinde uzun zamandır norm haline gelmiştir. Başlangıçta kısa süreli bir dinlenme önlemi olarak yapılırken artık yapısal baskıya karşı kalıcı bir çözüm haline geldi." ifadesini kullandı.

PERSONEL EKSİKLİĞİ, OPERASYONEL BASKI

Pilotların, aşırı yorgun olmalarına rağmen sıkı programlar, personel eksikliği ve artan operasyonel baskı altında görevlerini yerine getirdiklerini söylediklerini belirten Dieseldorff, pilotlar için durumun özellikle yaz aylarında daha da zorlaştığını ifade etti.

Dieseldorff, "Yorgunluğu önemsemeyen veya görmezden gelen bir kurum kültürü, güvenlik riski oluşturur. VC, mürettebatı ve yolcuları korumak için hava yolu şirketlerinden, yetkililerden ve politikacılardan kararlı adımlar atılmasını talep ediyor." dedi.

Sendika, uçuş görev sürelerinin daha iyi izlenmesi ve yorgunluğa karşı bilimsel temelli risk yönetiminin de gerekli olduğunu kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor
Takas Bank
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Türk Telekom
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
MSB'den Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!