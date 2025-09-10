PODCAST CANLI YAYIN

Küresel Sumud Filosu'na ikinci kez saldırı düzenlendi

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle çıkan alevler kısa süre sonra söndürüldü.

Küresel Sumud Filosu, Instagram'dan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha İHA saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, kimsenin zarar görmediği aktarıldı.

Paylaşımlarda, saldırı nedeniyle çıkan alevlerin kısa süre sonra söndürüldüğü belirtildi.

''BİRİNİN 'DRON' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUK''

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin "Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim." ifadelerini kullandı.

''DRONDAN ATILAN YANICI MADDE YANGINA NEDEN OLDU''

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Filonun ikinci büyük teknesi olan Alma'ya Tunus'taki limanda İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirten Nevvar, "Teknedeki aktivistlerden aldığımız habere göre dronla yapılan saldırının ardından teknede yangın çıktı. Tekneye yaklaşan küçük bir drondan atılan yanıcı madde teknede yangın çıkmasına neden oldu. Yangın Tunuslu yetkililer tarafından söndürüldü." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Küresel Sumud Filosu yönetimi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendiğini" duyurmuştu.

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, "Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid'de değil, açık denizde öngörüyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Nevvar ise sosyal medya hesabından dün gece yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dron saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Yayında, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgi, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU TUNUS'TAN BUGÜN HAREKET ETMEYİ PLANLIYOR

Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere, aralarında onlarca Türk'ün de olduğu farklı ülkelerden ve yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Küresel Sumud Filosu Tunus Deklarasyonu'ndan yapılan açıklamada, filonun bugün Tunus'tan yola çıkacağı duyurulmuştu.

