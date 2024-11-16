Soykırımcı Netanyahu’nun evine işaret fişeği atıldı!

İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan bir habere göre saat 19.30 sıralarında Netanyahu'nun Kayserya'daki evine işaret fişeği atıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir (AA)

"PROVOKASYONLAR DERHAL DURDURULMALI"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Netanyahu'nun evine aydınlatma fişeği atılması bir başka kırmızı çizginin aşılmasıdır. Bugün Başbakan Netanyahu'nun evine aydınlatma fişeği atanlar, yarın gerçek mermi atabilir. Netanyahu ve ailesine karşı olan provokasyonlar derhal durdurulmalı." ifadelerini kullandı.