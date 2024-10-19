CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek

NETANYAHU: BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞAN İRAN'IN VEKİLLERİ BÜYÜK BİR HATA YAPTI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklama yaptı gösterdi.

Saldırı sırasında Netanyahu'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirtildi.



"Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında, "Bu beni ya da İsrail'i gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak amacıyla düşmanlarımıza karşı yenileme savaşını sürdürmekten alıkoymayacaktır" cümlesini kaydetti.

Netanyahu, "İranlılara ve şeytan üçgenindeki ortaklarına sesleniyorum: İsrail vatandaşlarına zarar veren herkes çok ağır bir bedel ödeyecektir. Teröristlerinizi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz, rehinelerimizi Gazze'den eve getireceğiz, sakinlerimizi kuzeye geri döndüreceğiz. Savaş için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız ve bölgemizdeki güvenlik durumunu gelecek nesiller için değiştireceğiz." dedi.