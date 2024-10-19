CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek

Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son dakikalarına ilişkin görüntülerde sonuna kadar mücadele ettiği ve İsrail dronlarına el bombası attığı görüldü.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye isabet eden insansız hava aracının (İHA) Lübnan Hizbullahı tarafından atıldığını belirtti.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
"BU EYLEM LÜBNAN HİZBULLAHI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"
Temsilcilik, İran'ın olayla ilgisinin olup olmadığına ilişkin açıklamasında, "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesini yaptı.
İsrail, Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar’a ait yeni görüntüler yayınladı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinwar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü.
Sinwar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı. İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.
Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklama yaptı gösterdi.
Saldırı sırasında Netanyahu'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirtildi.
"Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında, "Bu beni ya da İsrail'i gelecek nesiller için güvenliğimizi sağlamak amacıyla düşmanlarımıza karşı yenileme savaşını sürdürmekten alıkoymayacaktır" cümlesini kaydetti.
Netanyahu, "İranlılara ve şeytan üçgenindeki ortaklarına sesleniyorum: İsrail vatandaşlarına zarar veren herkes çok ağır bir bedel ödeyecektir. Teröristlerinizi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz, rehinelerimizi Gazze'den eve getireceğiz, sakinlerimizi kuzeye geri döndüreceğiz. Savaş için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız ve bölgemizdeki güvenlik durumunu gelecek nesiller için değiştireceğiz." dedi.
İsrail ordusunun yaptığı ön incelemede Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef alan insansız hava aracının (İHA) takibi ve düşürülmesi zor "Sayyad 107" tipi İHA olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kanal 12 Televizyonunun haberinde, olayla ilgili yapılan ön incelemede Netanyahu'nun evine saldırının "Sayyad 107" tipi İHA ile düzenlendiğinin ortaya çıktığı kaydedildi.
Söz konusu İHA'nın, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üssü vuranla aynı model olduğu aktarıldı.
İncelemede, saldırıda 3 İHA'nın fırlatıldığı, ikisinin etkisiz hale getirildiği, takip sırasında diğeriyle bağlantının kesildiği, bu İHA'nın, irtifası nedeniyle izlenmesi ve düşürülmesinin zor olduğu ifade edildi.
Netanyahu: Bana İran saldırı düzenlendi. Bedeli ağır olacak.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde iki binayı hedef gösterip buralara saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
Sözcünün uyarısından dakikalar sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.
Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Sözcü Adraee, yaptığı ikinci bir paylaşımla, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde başka bir binayı daha hedef gösterdi.
Adraee’nin paylaşımının ardından Tel Aviv yönetimine bağlı ordunun, Beyrut’a yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği görüldü.
Saldırıların ardından şiddetli patlamalar yaşanırken Dahiye’nin bir çok noktasından dumanlar yükseldi.
Öte yandan, İsrail'in hücumuna karşılığını artıracağını yakın zamanda açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren İsrail'in kuzey bölgelerine saldırılarını artırdı.
İşgalci İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber bölgeden o anları görüntüledi.
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun bombalaması sonucu evlerinin enkazı altında kalan onlarca yaralıdan imdat çağrıları aldığı, ancak ordunun reddetmesi nedeniyle ekiplerin onlara yanıt veremediği ifade edildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, "yardımların girişini engellemesi sonucu çok zor insani koşulların gölgesinde" sivilleri kuşatmaya, aç bırakmaya ve katliamlara devam ettiğini dile getirdi.
Basal, İsrail'in uyguladığı sıkı kuşatma dolayısıyla binlerce Filistinlinin "yiyecek ve içecekten yoksun uyuduğunu" kaydetti.
Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle onlarca Filistinlinin cesedinin Cibaliya Mülteci Kampı sokaklarına dağılmış durumda olduğunu belirtti.
Sözcü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim ve interneti kesmesinin, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin İsrail bombalamasında yaralananları kurtarmak için müdahale etme yeteneğini etkilediğine dikkati çekti.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef gösterdiği noktaya havadan bombardıman düzenledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde iki binayı hedef gösterip buralara saldırı düzenleyeceğini açıkladı.
Sözcünün uyarısından dakikalar sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.
Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Sözcü Adraee, yaptığı ikinci bir paylaşımla, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde başka bir binayı daha hedef gösterdi.
Öte yandan, İsrail'in hücumuna karşılığını artıracağını yakın zamanda açıklayan Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren kuzey bölgelerine saldırılarını artırdı.
İsrail Hamas’ın merhum lideri Yahya Sinwar’ın naaşının Hamas’ın elindeki İsrailli rehineler için pazarlık kozu olabileceğini iddia ediyor. CNN’e konuşan İsrailli kaynaklar, Sinvar’ın naaşının rehinelerin serbest bırakılması için pazarlık konusu olarak kullanılabileceğini söyledi.
İsrail’in Hayfa ve Kiryat bölgelerinde devreye giren alarmların ardından Lübnan'dan 20 fırlatma tespit edildiği bildirildi. Hizbullah’tan Yukarı Celile ve Batı Celile bölgesine doğru yaklaşık 35 fırlatma tespit edildiği belirtilirken şarapnel parçaları dolayısıyla 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin cuma günü Hizbullah'ın ikinci komutanı Nasır Abid el-Aziz Raşid'i etkisiz hale getirdiğini iddia etti.
İsrail ordusu Raşid'in, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki Bint Cebeli bölgesinin komutan yardımcısı olduğunu ve bu görevi, İsrailli sivillere yönelik saldırıları ilerletmek ve gerçekleştirmek için kullandığını iddia etti.
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.
Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.
İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.
İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.
Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.
Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan İsrailli doktor Chen Kugel, raporun detaylarını anlattı. Kugel’in anlattığına göre Sinwar önce muhtemelen küçük bir füze veya tank mermisinden gelen şarapnel parçası ile vurulmuş ve kolu ciddi şekilde hasar görmüştü.
KOLUNA TURNİKE YAPMIŞ
Kugel, Sinwar’ın elektrik kablosu ile geçici bir turnike yaptığını ve kanamayı durdurmaya çalıştığını belirtti ve “Ama her halükarda işe yaramazdı… Yeterince güçlü değildi ve ön kolu parçalandı” dedi.
SON ANA KADAR ÇATIŞTI
CNN’e konuşan bir İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, Kugel’in bulguları hakkında, bir silahlı çatışma yaşandığını ve çatışmanın İsrail ordusunun binaya tank mermisi ateşlenmesiyle sona erdiğini söyledi.
HER YERİNDE ŞARAPNEL PARÇALARI VARDI
Kugel ise “Sağ ön kolun füze yaralanması, sol bacağında veya uyluğunda düşen duvar ve vücuduna giren ancak yalnızca göğsünde olan birçok şarapnel yaralanmaları var. Bunlar ciddi hasara yol açtı ancak ölüm nedeni kafasındaki kurşun yarası” dedi.
Sinwar’ın ölüm saatinin yaklaşık olarak çarşamba günü öğleden sonra olduğunu belirten Kugel, Sinwar’ın DNA’sının tespit edilmesi için parmağının kesildiğini söyledi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın şehadetinin “direniş eksenini” durdurmayacağını ve Hamas'ın var olmaya devam edeceğini söyledi.
Hamaney yaptığı açıklamada “Onun kaybı Direniş Ekseni için şüphesiz acı vericidir ancak bu cephe önde gelen isimlerin şehit edilmesiyle ilerlemeyi durdurmadı. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.” dedi.