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Yunanistan'da Türkiye krizi: Sürekli taviz veriyoruz diyen eski Başbakan partisinden kovuldu

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin önde gelen isimlerinden Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümetine yönelik eleştirilerinin ardından partisinden ihraç edildi. Samaras, hükümetin Türkiye'ye çok fazla taviz verdiğini öne sürmüştü.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:09 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:59
Yunanistan’da Türkiye krizi: Sürekli taviz veriyoruz diyen eski Başbakan partisinden kovuldu

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Yunanistan'ın eski Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin önde gelen isimlerinden Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine yönelik eleştirilerinin ardından partisinden ihraç edildi. Samaras, "To Vima" gazetesine verdiği röportajda Miçotakis hükümetini sert bir şekilde eleştirdi.

Hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği politikalarda "sürekli taviz verdiğini" savunan Samaras, Başbakan Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeleri "ciddiyetsiz" olarak değerlendirdi. Samaras, bu yaklaşımın Yunanistan'ın çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, Samaras'ın yarın yayımlanacak röportajında ortaya koyduğu görüşlerin, hükümet politikalarına "kökten bir karşı duruş" sergilediğini ve partinin değerleriyle uyuşmadığını belirtti.

Marinakis, Samaras'ın, Miçotakis hükümetinin dış politikasını hedef alan açıklamalarının ve Yunanistan Cumhurbaşkanlığı için Kostas Karamanlis'i önermesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirtti.

Sözcü, Samaras'ın, Başbakan Miçotakis'in Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle gerçekleştirdiği temasları "ciddiyetsiz" olarak değerlendirmesi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in istifasını istemesini de "kabul edilemez ve gerçek dışı" olarak değerlendirdi.

SAMARAS İHRAÇ EDİLDİ

Sözcü Marinakis, eski Başbakan Antonis Samaras'ın parti içindeki disiplin ihlali nedeniyle disiplin komitesine sevk edilerek yapılan inceleme sonucunda partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Başbakan Miçotakis ise yaptığı açıklamada, parti disiplini ve ulusal çıkarların her zaman öncelikli olduğunu vurguladı. Samaras'ın, partiyi "küçük bir muhalefet partisi seviyesine indirmek isteyen bir anlayışı temsil ettiğini" belirten Miçotakis, partinin istikrarlı bir şekilde yönetilmeye devam edileceğini ifade etti.

TÜRK- YUNAN GÖRÜŞMELERİNE DAHİL EDİLMEYEN KUNDUROS İSTİFA ETTİ

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Rusos Kunduros, 8 Kasım'da Atina'da gerçekleştirilen Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları görüşmelerinde Yunan heyetine dahil edilmemesi ve önceden sunduğu yazılı görüşlerin dikkate alınmaması nedeniyle istifa etti. Kunduros, istifa mektubunda, Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupa-Türkiye ilişkileri gibi önemli konuların yeterince ele alınmadığını ileri sürdü.

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