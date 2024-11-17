Yunanistan’da Türkiye krizi: Sürekli taviz veriyoruz diyen eski Başbakan partisinden kovuldu

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Yunanistan'ın eski Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin önde gelen isimlerinden Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine yönelik eleştirilerinin ardından partisinden ihraç edildi. Samaras, "To Vima" gazetesine verdiği röportajda Miçotakis hükümetini sert bir şekilde eleştirdi. Hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği politikalarda "sürekli taviz verdiğini" savunan Samaras, Başbakan Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeleri "ciddiyetsiz" olarak değerlendirdi. Samaras, bu yaklaşımın Yunanistan'ın çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA" Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, Samaras'ın yarın yayımlanacak röportajında ortaya koyduğu görüşlerin, hükümet politikalarına "kökten bir karşı duruş" sergilediğini ve partinin değerleriyle uyuşmadığını belirtti. Marinakis, Samaras'ın, Miçotakis hükümetinin dış politikasını hedef alan açıklamalarının ve Yunanistan Cumhurbaşkanlığı için Kostas Karamanlis'i önermesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirtti. Sözcü, Samaras'ın, Başbakan Miçotakis'in Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle gerçekleştirdiği temasları "ciddiyetsiz" olarak değerlendirmesi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in istifasını istemesini de "kabul edilemez ve gerçek dışı" olarak değerlendirdi.