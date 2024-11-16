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Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: "Onun espri anlayışı harika"

Donald Trump'ın en yakınındaki isim olan Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin'ABD bizi müzakere masasına oturup dinlemeye zorlayamaz' sözleriyle dalga geçerek, 'Onun espri anlayışı harika' mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 23:27
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika

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5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yeni kabinesinde Tesla ve sosyal medya platformu X'in patronu Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atayacağını duyurdu. Seçim sürecinde Trump'ın kazanması için yoğun bir şekilde çalışarak destek veren Musk, şimdiden Trump'ın siyasette izleyeceği politikaların ipuçlarını vermeye başladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı hemen bitireceğini ifade etmişti. Trump'ın izleyeceği politikadan kazançlı çıkmayacağını düşünen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ise bu durumdan şikayet ettiği iddia edilmişti.

"TRUMP BİZE OTUR VE DİNLE DİYEMEZ"

Son olarak Ukrayna Radyosu'na konuk olan Zelenski'ye, Trump'ın "Ben başkan olduğumda herkes müzakere masasına oturacak" sözleri hatırlatıldı. Zelenski ise moderatöre, "Size öyle mi geldi, bana hiç öyle gelmedi. Biz bağımsız bir ülkeyiz, bağımsız Ukrayna'yız. Ve bana öyle geliyor ki, bu savaş sırasında hiçbir AB ülkesi, Trump, Biden, kimse bize 'otur ve dinle' diyemez. Biz böyle bir ülke olduğumuz için değil, hiçbir bağımsız ülkeye böyle davranılmaz. Çünkü zaten bugün bunun için savaşıyorum, kimse bize bunu demesin diye." şeklinde konuştu.

ELON MUSK, ZELENSKİ'Yİ TİYE ALDI

Elon Musk ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözlerini alaya aldı. Musk, Zelenski'nin açıklamalarını "Onun espri anlayışı harika" şeklinde yorumladı. Paylaşımında ayrıca 2021 yılında BBC'de yayınlanan bir haberi de ekledi. Haberde, "Üç yıl önce seçildiğinde siyasetle hiçbir deneyimi olmayan komedyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir anda ikna edici bir savaş lideri olarak ortaya çıktı" ifadeleri yer alıyordu. Musk'ın bu paylaşımına, Zelenski'yi tiye aldığı yönünde yorumlar yapıldı.

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