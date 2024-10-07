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Soykırıma yapılan en büyük destek! ABD'den İsrail'e bir yılda 17,9 milyar dolar askeri yardım

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımına kesintisiz destek veren ABD, şüphesiz katliamın en büyük destekçisi oldu. Eli kanlı ortak ABD bir yılda İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu. Öte yandan ABD'nin milyar dolarlık yardımı Tel Aviv'e yapılan en yüksek hibe olduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:15
Soykırıma yapılan en büyük destek! ABD’den İsrail’e bir yılda 17,9 milyar dolar askeri yardım

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ABD yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın ardından İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu, bunun da Orta Doğu'daki çatışmaların artmasına neden olduğu belirtildi.



Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı.

TEL AVİV'E YAPILAN EN YÜKSEK HİBE

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv'e yapılan en yüksek hibe olduğu aktarıldı.



ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde "Demir Kubbe" gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor.



Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi.

Buna ek olarak ABD'nin 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki "askeri operasyonlarına" da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.



ABD, İSRAİL'E 251 MİLYAR DOLAR ASKERİ YARDIM YAPTI

ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

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