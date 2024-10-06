Katil İsrail askerinden Filistinlilere aşağılama! Elleri ve ayaklarını bağlayıp...

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI Bu kapsamda sosyal medyada şiddet içerikli tepki toplayan çok sayıda görüntü ortaya çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria 'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere uyguladığı işkence, şiddet ve aşağılama 7 Ekim 2023 itibarıyla hızla arttı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun raporuna göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bazıları bu dönemde yedek asker olarak bölgede silah altına alınıyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, ya işgali yürüten askerlerle hareket ediyor ya da askeri üniformayla geziyor. Bu kişiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların da aktif desteğini alıyor.