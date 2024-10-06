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Katil İsrail askerinden Filistinlilere aşağılama! Elleri ve ayaklarını bağlayıp...

Katil İsrail, bir yıldır Gazze’de soykırım yapıyor. Binlerce çocuk ve kadın İsrail’in bombalarıyla hayatını kaybederken bazı Filistinliler de İsrail ordusu tarafından rehin alınıp akıl almaz işkencelere maruz kalıyor. Bölgeden gelen son görüntülerde İsrail askeri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi elleri ve gözleri bağlı yere yatırıp aşağılarken Yahudi inancına ait kutsal metin okuduğu anlar büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:50 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:13
Katil İsrail askerinden Filistinlilere aşağılama! Elleri ve ayaklarını bağlayıp...

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İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi elleri ve gözleri bağlı yere yatırıp aşağılarken Yahudi inancına ait kutsal metin okuması sosyal medyada gündem oldu.

Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)

Görüntülerde, elleri ve gözleri bağlı 3 Filistinlinin yere yatırıldığı görülüyor. Sandalyede oturan İsrail askerinin ise elinde Yahudi kutsal kitabından bir metinle "vaaz vermesi" kameralara yansıyor.

İsrail askerinin Yahudi kutsal metni okuyarak Filistinlilere yaptığı aşağılama kameraya yansıdı

Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)

Söz konusu İsrail askeri ve görüntüyü çeken kişinin de gülerek yerde yatan Filistinlilerle alay etmesi dikkati çekiyor.

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcülüğünden söz konusu görüntülere dair bilgi almak istedi ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)Katil İsrail askerinin Filistinlileri aşağıladığı anlar (Twitter ekran görüntüsü)

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere uyguladığı işkence, şiddet ve aşağılama 7 Ekim 2023 itibarıyla hızla arttı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Bu kapsamda sosyal medyada şiddet içerikli tepki toplayan çok sayıda görüntü ortaya çıktı.

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Uluslararası Kriz Grubu'nun raporuna göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bazıları bu dönemde yedek asker olarak bölgede silah altına alınıyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, ya işgali yürüten askerlerle hareket ediyor ya da askeri üniformayla geziyor. Bu kişiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların da aktif desteğini alıyor.

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