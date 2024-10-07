2024 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu | İşte o isimler...

GARY RUVKUN (TAKVİM.COM.TR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

GARY RUVKUN KİMDİR?



Gary Bruce Ruvkun, Mart 1952'de Berkeley, California'da dünyaya geldi. Massachusetts Genel Hastanesi'nde çalışan Amerikalı moleküler biyolog ve Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörüdür Ruvkun mikroRNA (miRNA) olan lin-4'ün , bu hedeflere olan kusurlu baz eşleşmesi yoluyla hedef haberci RNA'ların çevirisini düzenlediği mekanizmayı keşfetti ve ikinci miRNA olan let-7'yi keşfetti ve bunun insanlar da dahil olmak üzere hayvan filogenisi boyunca korunduğunu keşfetti. Bu miRNA keşifleri, benzeri görülmemiş küçük bir boyutta RNA düzenlemesinin yeni bir dünyasını ve bu düzenlemenin mekanizmasını ortaya koydu. Ruvkun ayrıca yaşlanma ve metabolizmanın düzenlenmesinde insülin benzeri sinyallemenin birçok özelliğini keşfetti. 2019 yılında Amerikan Felsefe Derneği'ne Üye seçildi. Gary Ruvkun , mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü nedeniyle 2024 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.





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