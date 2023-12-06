Suç ortağı! Soykırımcı İsrail ABD’nin katliama verdiği askeri desteği açıkladı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail tanklarının Şifa Hastanesi'nin kapısında durduğunu belirterek, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezini dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL ORDUSU ŞİFA HASTANESİ'NİN BAHÇESİNİ BULDOZERLERLE KAZDI İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 15 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Hastanesi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri harekat yürütüldüğünü belirtti.

Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak AA'ya yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskının ardından İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekildiğini ve askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını belirten kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı kazı" yaptığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE'DEKİ PARLAMENTO BİNASINI YIKTI

İsrail medyasının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

HAARETZ: ORDUNUN HELİKOPTERİ HAMASLILARA ATEŞ AÇARKEN SİVİLLER DE VURULDU

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ 500 HASTAYI SOKAĞA ATTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 18 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

İSRAİL, "GÜVENLİ BÖLGE" DEDİĞİ GAZZE'NİN GÜNEYİNDE 17 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin 19 Kasım'da yapılan ortak açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı belirtildi.

İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de bombaladı.

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

"BM'YE AİT OKULUN BOMBALANMASI İĞRENÇ BİR SUÇ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21 Kasım'da Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.

İSRAİL GÜÇLERİ ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ İLE BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ ALIKOYDU

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskının ardından 23 Kasım'da Hastane Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile bir grup sağlık çalışanını alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini kötü şartlarda ve işkence altında alıkoymayı sürdürdüğünü söyledi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA VARILAN MUTABAKATLA ÇATIŞMALARA 7 GÜNLÜK İNSANİ ARA

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı görüşmelerin ardından çatışmalara "insani ara" verilmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde 7 günlük "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki mutabakatın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığı da duyuruldu, ancak Refah Sınır Kapısı'ndan "insani ara" süresince giren ve ihtiyacın çok altında olan yardım tırları İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşamadı.

İsrail, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İşgalci İsrail ordusu "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ EVLERİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASINI YIKTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 100 caminin yıkıldığı, 192 caminin zarar gördüğü, 3 kilisenin zarar gördüğü, 121 hükümet binasının yıkıldığı, 69 okulun hizmet dışı kaldığı 275 okulun zarar gördüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki 52 bin konutun tamamen, 253 bin konutun kısmen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, "İşgal ordusunun, kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

- İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen gazetecilerden fazla basın mensubunu öldürdü

İsrail ordusu, 2 ayı geride bırakan saldırılarında, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını ve soykırıma varan saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışan ve uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazetecileri hedef almaktan geri durmadı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölen basın mensubu sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve "yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş" olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, bugüne kadar 73 basın çalışanı yaşamını yitirdi. Buna göre, İsrail saldırılarında her gün en az 1 basın mensubu öldürüldü.

İsrail ordusunun "insani ara" sonrasında 1 Aralık'ta yeniden başlattığı saldırılarda bir gün içinde, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da aralarında bulunduğu 3 gazeteci daha öldürüldü. Savvaf, 18 Kasım'daki İsrail saldırısında annesi, babası ve birçok yakınını kaybetmiş, kendisi de yaralanmıştı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası verilerine göre, İsrail 7 Ekim'den sonra 29 gazeteciyi de gözaltına aldı. Daha önce tutuklanan 15 gazeteci ile birlikte İsrail hapishanelerinde 44 gazeteci bulunuyor.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BU YANA 3 BİN 640 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 640 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Kudüs'te aynı dönemde İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli öldürüldü, en az 3 bin 200 kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DEKİ NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERİNDEN OLDU

BM, Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn da Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Peeperkorn, "İnsanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE YAKLAŞIK 7 BİN 600 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında enkaz altında veya çeşitli sebeplerle naaşına ulaşılamayan 7 bin 600 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırıları sırasında 83 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar ise Lübnan'da 23, İsrail'de de 4 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.