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Suç ortağı! Soykırımcı İsrail ABD'nin katliama verdiği askeri desteği açıkladı

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken en büyük desteği ABD ve Batı'dan gördü. Çoğunluğunu bebek ve kadınların oluşturduğu 16 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail bugün yaptığı açıklama ile en büyük suç ortaklarının ABD olduğunu da itiraf etti. İsrail yaptığı açıklamada ABD'nin savaşın başından bu yana İsrail'e 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu. İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken en büyük desteği ABD ve Batı'dan gördü. Çoğunluğunu bebek ve kadınların oluşturduğu 16 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail bugün yaptığı açıklama ile en büyük suç ortaklarının ABD olduğunu da itiraf etti. İsrail yaptığı açıklamada ABD'nin savaşın başından bu yana İsrail'e 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2023 , 16:51 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 11:00
Suç ortağı! Soykırımcı İsrail ABD’nin katliama verdiği askeri desteği açıkladı

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İşgalci İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de soykırım suçu işliyor.

7 Ekim'den buyana ağır bombardımana alınan Filistin topraklarında çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 16 binden fazla insan İsrail tarafından katledildi.

İşgale ve katil İsrail'e en büyük desteği ABD ve Batı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Gazze Kasabı" Netanyahu'yu ziyaretinde "Bir Yahudi olarak buradayım" derken ABD Başkanı Joe Biden da Netanyahu'nun ayağına giderek destek açıkladı.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor." diyerek hem katil İsrail'e destek hem de gaz verdi.

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İŞGALCİ İSRAİL ABD'NİN KATLİAMA VERDİĞİ DESTEĞİ AÇIKLADI
ABD katil İsrail'e finansman da sağladı. İsrail savaşın başından bu yana ABD'nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığa bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların "büyük önem taşıdığı" ifade edildi.

Bu kapsamda, "Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği" bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve "daha fazlasının" olduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI 2. AYINDA
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılarla İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir operasyon başlattı.

Filistinli gruplar, saldırı sırasında işgal altındaki Filistin topraklarına 5 binden fazla roket ve havan ateşlerken çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail ordusu aynı gün savaş durumu ilan ettiğini duyurdu ve Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 aylık süreçte öne çıkan olaylar ise şu şekilde...

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli direnişçiler, 7 Ekim'de sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grubun Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarı çapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Böylece Gazze Şeridi dışındaki çatışma büyük oranda sona erdi ve sıcak çatışmayla başlayan olaylar İsrail'in Gazze'yi gün geçtikçe daha şiddetli bombaladığı bir sürece evrildi.

Bununla eş zamanlı olarak saldırıları protesto eden Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalesinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında da 8 Ekim'de sınırda çatışmalar başladı. Hizbullah, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail de Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek amacıyla askeri yardımların yola çıktığını açıkladı.

İSRAİL, GAZZE'YE GIDA, ELEKTRİK VE YAKIT AKIŞINI KESTİ
İsrail Savunma Bakanı Gallant, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tam kuşatmaya alınacağını ve bölgeye elektrik, gıda ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. İsrail güçleri, sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti.

Batı ülkelerinin çoğu dışında uluslararası toplum, İsrail'in bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işlediğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi. Gallant da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "tam taarruza" geçtiğini kaydetti.

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Bu açıklamadan sonra İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendirdi. Saldırılarda hedef gözetmeksizin yerleşim yerleri vuruldu.

BATILI ÜLKELER İSRAİL'İN SALDIRILARINI DESTEKLEDİ
Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bomba yağdırarak sivilleri katletmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında Anadolu Ajansının Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, 11 Ekim'de esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadın ile çocuğunu serbest bıraktı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını bildirdi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 günde Gazze'ye saldırılarında 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA YASAKLI FOSFOR BOMBASI KULLANDIĞI KANITLANDI
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri saldırılarında beyaz fosfor bombası kullandığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin fosfor bombası kullandığına dair kanıtları paylaştı. Kanıtlar arasında AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı da 13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesi'nin fosfor bombasıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, 13 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Güneye doğru hareket eden yerinden edilmiş kişilerin oluşturduğu konvoy İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırılarda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin saldırılarına rağmen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya başta olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in saldırılarına kınama açıklaması yayımlamaktan kaçındı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri tarafından gazetecileri hedef alan saldırıda Reuters haber ajansı çalışanı kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetti, 6 basın mensubu yaralandı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNAN KARARLAR ABD TARAFINDAN VETO EDİLDİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 16 Ekim'de Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'nin kuzeyinde on binlerce hastanın tedavi gördüğü 22 hastanenin tahliye edilmesini istedi ve 15 Ekim'de El-Ehli Hastanesi'ni bombaladı.

İSRAİL'İN EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ'NE SALDIRISI DÜNYA KAMUOYUNDA İNFİALE YOL AÇTI
İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim akşamı düzenlediği saldırıda ise 471 kişi hayatını kaybetti.

Filistinler ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarda en yüksek can kaybına yol açan olay, dünya kamuoyunda infiale neden oldu.

Bunun ardından 18 Ekim'de Brezilya'nın sunduğu ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısını içeren karar tasarısı, BMGK'de 15 üyeden 12'sinin kabul etmesine rağmen yalnızca daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle geçmedi.

Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler, İsrail'e açık destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılara başladı.

İSRAİL, SİVİLLERİN SIĞINDIĞI TARİHİ KİLİSEYİ BOMBALADI
İsrail, 20 Ekim'de Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı; saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırı sonucu tarihi kilise büyük hasar gördü.

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı 21 Ekim'de geçici süreyle açılarak saldırıların ardından insani yardımların ilk kez Gazze'ye girişi sağlandı.

Kassam Tugayları, 23 Ekim'de Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli sivil esirlerden 2'sini daha "insani ve sağlık gerekçeleriyle" serbest bıraktı.

GUTERRES: "HAMAS'IN SALDIRILARI DURDUK YERE ORTAYA ÇIKMADI"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamalarına tepki gösterdiği Guterres ile görüşmesini iptal etti.

ABD'nin 26 Ekim'de BMGK'ye sunduğu ancak Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuyla reddedildi. Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısını içeren karar tasarısı da ABD ve İngiltere'nin vetosuyla karşılaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini ve 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve 18 aylık torunu ile ailesinden 8 kişi hayatını kaybetti.

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

KATİL İSRAİL'DEN SİVİLLERİN SIĞINDIĞI ŞİFA HASTANESİ'Nİ VURMA TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin altında "Hamas'ın komuta merkezi olduğunu" iddia ederek, hastanelerin tahliye edilmesini aksi takdirde hedef alınacağı tehdidini savurdu.

Hamas, İsrail'in iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, "İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Filistin'e destek mitinginde, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Ekim'de Hamas'ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesinden kara saldırısı teşebbüsünde bulundu.

Hamas, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakmasını önerdi ancak İsrail, bu öneriyi reddetti.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE'DEKİ HASTANELERİ VE CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NI VURDU
İsrail, 30 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanelerini hedef aldı.

İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in gazetecilere karşı saldırılarında savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuru yaptı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım'da Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

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İSRAİL ORDUSU ŞİFA HASTANESİ'Nİ VURDU
İsrail güçleri, son günlerde hedef gösterdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezlerinden Şifa Hastanesi'ni 3 Kasım'da vurdu.

Hastane yerleşkesinin giriş kısmında yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun hedef alındığı saldırıda, 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. İsrail, saldırının hemen ardından da Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Fransız haber ajansı AFP de Gazze'deki ofisinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını bildirdi.

İsrail, Gazze'de Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Fransız Enstitüsü'nü bombaladı. Paris yönetimi, İsrail'e "hangi gerekçe ile Fransız Enstitüsünü vurma kararı aldığını bildirmesini istemekle" yetindi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanda Filistin TV muhabiri gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini açıkladı.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN GAZZE'YE NÜKLEER SALDIRI TEHDİDİ
İsrail'in Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılabileceği tehdidinde bulundu. İsrailli Bakan'ın ifadeleri, İslam ülkeleri arasında infiale yol açtı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU ŞİFA HASTANESİ'NİN BAHÇESİNİ BULDOZERLERLE KAZDI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 15 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Hastanesi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri harekat yürütüldüğünü belirtti.

Adraee, ordu güçlerinin hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail tanklarının Şifa Hastanesi'nin kapısında durduğunu belirterek, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezini dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." ifadesini kullandı.

Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak AA'ya yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskının ardından İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekildiğini ve askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını belirten kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı kazı" yaptığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE'DEKİ PARLAMENTO BİNASINI YIKTI
İsrail medyasının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

HAARETZ: ORDUNUN HELİKOPTERİ HAMASLILARA ATEŞ AÇARKEN SİVİLLER DE VURULDU
İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ 500 HASTAYI SOKAĞA ATTI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 18 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

İSRAİL, "GÜVENLİ BÖLGE" DEDİĞİ GAZZE'NİN GÜNEYİNDE 17 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin 19 Kasım'da yapılan ortak açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı belirtildi.

İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de bombaladı.

Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

"BM'YE AİT OKULUN BOMBALANMASI İĞRENÇ BİR SUÇ"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21 Kasım'da Gazze'deki sivil can kaybının kendisinin göreve gelmesinden bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı BM'ye ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.

İSRAİL GÜÇLERİ ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ İLE BİR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ ALIKOYDU
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskının ardından 23 Kasım'da Hastane Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile bir grup sağlık çalışanını alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini kötü şartlarda ve işkence altında alıkoymayı sürdürdüğünü söyledi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA VARILAN MUTABAKATLA ÇATIŞMALARA 7 GÜNLÜK İNSANİ ARA
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı görüşmelerin ardından çatışmalara "insani ara" verilmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde 7 günlük "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki mutabakatın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığı da duyuruldu, ancak Refah Sınır Kapısı'ndan "insani ara" süresince giren ve ihtiyacın çok altında olan yardım tırları İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşamadı.

İsrail, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İşgalci İsrail ordusu "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ EVLERİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASINI YIKTI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 100 caminin yıkıldığı, 192 caminin zarar gördüğü, 3 kilisenin zarar gördüğü, 121 hükümet binasının yıkıldığı, 69 okulun hizmet dışı kaldığı 275 okulun zarar gördüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki 52 bin konutun tamamen, 253 bin konutun kısmen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, "İşgal ordusunun, kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

- İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen gazetecilerden fazla basın mensubunu öldürdü

İsrail ordusu, 2 ayı geride bırakan saldırılarında, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını ve soykırıma varan saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışan ve uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazetecileri hedef almaktan geri durmadı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölen basın mensubu sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve "yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş" olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, bugüne kadar 73 basın çalışanı yaşamını yitirdi. Buna göre, İsrail saldırılarında her gün en az 1 basın mensubu öldürüldü.

İsrail ordusunun "insani ara" sonrasında 1 Aralık'ta yeniden başlattığı saldırılarda bir gün içinde, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da aralarında bulunduğu 3 gazeteci daha öldürüldü. Savvaf, 18 Kasım'daki İsrail saldırısında annesi, babası ve birçok yakınını kaybetmiş, kendisi de yaralanmıştı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası verilerine göre, İsrail 7 Ekim'den sonra 29 gazeteciyi de gözaltına aldı. Daha önce tutuklanan 15 gazeteci ile birlikte İsrail hapishanelerinde 44 gazeteci bulunuyor.

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BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BU YANA 3 BİN 640 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 640 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Kudüs'te aynı dönemde İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli öldürüldü, en az 3 bin 200 kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DEKİ NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YERİNDEN OLDU
BM, Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn da Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Peeperkorn, "İnsanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE YAKLAŞIK 7 BİN 600 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında enkaz altında veya çeşitli sebeplerle naaşına ulaşılamayan 7 bin 600 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırıları sırasında 83 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar ise Lübnan'da 23, İsrail'de de 4 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

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