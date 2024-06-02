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Kim Jong Un’dan Güney Kore’ye çöp dolu 600 balon! Dışkıdan sonra sıra sigara izmaritleri, kağıt ve plastik atıklarda

Kuzey Kore, Güney Kore’ye çöp göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’ye dışkı dolu balonlar gönderen Kuzey Kore, bu kez de sigara izmaritleri, plastik ve kağıt atıklar dolu 600 balonu sınırdaki eyaletlere gönderdi.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 11:56 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:11
Kim Jong Un’dan Güney Kore’ye çöp dolu 600 balon! Dışkıdan sonra sıra sigara izmaritleri, kağıt ve plastik atıklarda

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Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye dışkı dolu balonlar gönderen Kuzey Kore, bu kez de çöpleriyle gündeme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöplerle dolu 600 balon daha gönderdiğini duyurdu.

KİM JONG UN BU KEZ ÇÖP GÖNDERDİ

Seul'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada balonlarda plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların bulunduğunu belirtti.

Çöp taşıyan balonların sınır bölgesindeki Gyeonggi eyaletine düştüğü bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Zehirli kimyasallar içerebileceği düşünülen balonlar üzerinde inceleme başlatıldı.

DIŞKI VE ATIK DOLU BALONLAR GÖNDERİLDİ

Güney Koreli aktivistler balonlarla Kuzey Kore'ye propaganda broşürleri gönderirken Kuzey Kore ise misilleme yapacağını açıklamış ve salı gecesinden itibaren dışkı ve çöp dolu 260 balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore'nin adımını "Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir" sözleriyle kınamış ve Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin "mantıksız" ve "provokatif" eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağını söylemişti.

Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdilerDünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler
Dünya gündemine oturan olay! İki düşman birbirine girdi! Balonla dışkı ve çöp gönderdiler

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