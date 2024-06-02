Kim Jong Un’dan Güney Kore’ye çöp dolu 600 balon! Dışkıdan sonra sıra sigara izmaritleri, kağıt ve plastik atıklarda

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore 'ye dışkı dolu balonlar gönderen Kuzey Kore , bu kez de çöpleriyle gündeme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöplerle dolu 600 balon daha gönderdiğini duyurdu.

Seul'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada balonlarda plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların bulunduğunu belirtti.

DIŞKI VE ATIK DOLU BALONLAR GÖNDERİLDİ

Güney Koreli aktivistler balonlarla Kuzey Kore'ye propaganda broşürleri gönderirken Kuzey Kore ise misilleme yapacağını açıklamış ve salı gecesinden itibaren dışkı ve çöp dolu 260 balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore'nin adımını "Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir" sözleriyle kınamış ve Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin "mantıksız" ve "provokatif" eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağını söylemişti.